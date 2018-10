Doliu in lumea muzicii. S-a stins renumita soprana spaniola, Montserrat Caballe - VIDEO

Nascuta in 1933, Montserrat Caballe a devenit celebra in toata lumea in ‘56, dupa ce a evolat la Carnegie Hall, de la New York. A sustinut pe parcursul vietii peste 4 mii de concerte si a impartit scena cu numerosi artisti renumiti, cum ar fi Luciano Pavarotti ori Freddie Mercury.

Chiar si atunci cand problemele de sanatate s-au agravat, artista a continuat sa iasa pe scena.

Considerata de numerosi artisti cea mai mare soprana a secolului XX, Monsterrat Caballe a fost internata in spital in septembrie, din cauza unei afectiuni de care suferea mai mult timp. Ea s-a stins la varsta de 85 de ani. Maine, oamenii vor putea sa-si ia ramas bun de la artista, iar luni aceasta va fi inmormantata.