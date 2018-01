Doliu in lumea muzicii. Solista celebrei trupe irlandeze The Cranberries, Dolores O'Riordan a murit subit la 46 de ani - VIDEO

Trupul neinsufletit a lui Dolores O'Riordan a fost gasit in camera de hotel in care cantareata era cazata la Londra, unde venise pentru o scurta sesiune de inregistrari. Vestea cumplita a fost anuntata imediat de catre impresarul interpretei care a scris intr-un comunicat de presa despre moartea artistei, precizand ca nu sunt disponibile mai multe detalii la acest moment si ca membrii familiei sunt devastati de aflarea vestii si au solicitat sa nu fie deranjati in aceste momente dificile.

O' Riordan a devenit solistra trupei The Cranberries in anul 1990 pe cand avea 18 ani, iar dupa 3 ani, vocea deosebita a artistei a devenit cunoscuta in intreaga lume.

In 13 ani, trupa irlandeza a avut un succes fenomenal la nivel international, ca in 2003, Dolores O'Riordan sa-si inceapa cariera solo. Artista a lansat cateva albume, insa dupa 6 ani, in 2009 a revenit in trupa care a facut-o cunoscuta, iar de atunci nu s-a mai despartit de ea. The Cranberries au vandut mai mult de 40 de milioane de albume in decursul carierei.

Dolores O'Riordan a fost casatorita cu tour managerul trupei The Cranberries, Don Burton, timp de 20 de ani, pana in 2014. Cuplul are trei copii. O'Riordan a fost diagnosticata cu tulburare bipolara in 2017. Acesta a fost si motivul pentru care, in 2014, cantareata a lovit si scuipat un politist pe un aeroport din Irlanda.