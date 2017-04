Doliu in Spania. Carme Chacón, prima femeie care a detinut functia de ministru al Apararii, gasita moarta in casa

Chacon a devenit totodata, pe 14 aprilie 2008, prima femeie din Spania care, din fruntea fortelor armate, trecea in revista trupele fiind insarcinata in sapte luni, o imagine care a facut inconjurul lumii, aminteste agentia spaniola de presa, conform Agerpres.

Carme Chacón, 46 de ani, suferea de o cardiopatie congenitala si, atunci cand a fost descoperita fara viata, trecusera mai multe ore de cand decedase, potrivit politiei.

Chacón, care a ocupat portofoliul Apararii intre 2008 si 2011 in guvernul prezidat de José Luis Rodríguez Zapatero, a fost de asemenea ministra cea mai tanara din istoria Spaniei, fiind numita la conducerea Departamentului de Locuinte in 2007.

Dupa aflarea vestii decesului, reactii de regret si condoleante au venit din intreg spectrul politic spaniol, premierul Mariano Rajoy deplangand moartea acestei "mari politiciene cu simt de Stat".

Nascuta in 1971 in localitatea catalana Esplugues de Llobregat (provincia Barcelona, nord-estul Spaniei), unde a ocupat diverse functii municipale, Chacón a fost membru al Partidului Socialist din Catalunia (PSC) din 1994 si a intrat in executivul PSOE in 2000.

A fost deputata de Barcelona intre 2000 si 2004 si a detinut de asemenea functia de prim-vicepresedinte al Congresului Deputatilor , pana in 2007.

In congresul PSOE din 2012 s-a prezentat ca si candidat la postul de secretar general al partidului, pierzand cu circa douazeci de delegati in fata fostului vicepresedinte al guvernului spaniol si titular al Internelor, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Potrivit EFE, intre 2013 si 2014 s-a mutat la Miami, unde a predat la Dade College.

Carme Chacón a renuntat la prezenta pe listele electorale la alegerile generale din 26 iunie 2016 si a abandonat mandatul de deputatul obtinut in 2015 pentru a se alatura unui birou de avocati din Madrid. Era divortata si mama a unui copil.