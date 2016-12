Doliu national in Rusia dupa accidentul aviatic de la Soci. De ce Kremlinul refuza sa creada ca a fost un atentat terorist

Avionul se afla in drum spre Siria, unde artistii sustineau un concert de Anul Nou a celebra victoria de la Alep impotriva rebelilor sirieni. Catastrofa aeriana a socat Rusia, unde Ansamblul Alexandrov, cunoscut drept Corul Armatei Rosii, reprezinta un simbol national.

Presedintele Vladimir Putin a decretat doliu national si a cerut o ancheta care sa determine cauzele catastrofei. A fost creata o comisie speciala condusa de ministrul Transporturilor, Maxim Sokolov.

"Toate cauzele posibile sunt examinate", a anuntat Sokolov, care a ajuns duminica seara la Soci. El a spus ca e prematur sa se pronunte in favoarea oricarei teorii si chiar pista unui atentat terorist este luata in calcul, desi agentiile de presa ruse au citat surse apropiate anchetei care au spus ca este vorba cel mai probabil de o defectiune tehnica sau o eroare de pilotaj, deoarece nu se stia ca avionul va face o oprire in Soci, planul de zbor fiind schimbat in ultima clipa.

Echipele care cauta resturile aeronavei nu au gasit cutiile negre, iar cautarea continua si luni.

Ministerul Apararii a anuntat ca verifica existenta unor posibile lansatoare de proiectile pe navele din zona de coasta.

Avionul a disparut de pe radar in jurul orei 4.27 dimineata, ora Romaniei, la doua minute dupa decolarea de pe aeroportul din Soci. Aeronava se indrepta catre baza militara a Rusiei din Hmeimim, Siria.

Resturi din aparatul de zbor au fost gasite la 1,5 km de coasta, la aproximativ 70 de metri adancime, conform unui purtator de cuvant al Armatei ruse. "Nu exista indicii ca ar fi supravietuitori", a mai afirmat el, precizand ca peste 3.000 de persoane, inclusiv o suta de scufundatori, 32 de nave, 6 elicoptere si mai multe drone participau la cautari.

Doar 10 corpuri au fost recuperate, a mai anuntat armata, subliniind ca ele vor fi identificate la Moscova.

Aparatul de zbor plecase de la Moscova si a facut o escala de realimentare la Soci. Avea la bord 84 de pasageri si opt membri ai echipajului. printre ei se aflau 64 de membri ai Ansamblului Alexandrov si alti opt militari. La bord se mai aflau noua jurnalisti ai canalelor de televiziune Pervii Kanal, NTV si Zvezda, ca si inalti functionari civili si seful unei organizatii de caritate rusesti, Elisaveta Glinka.

Ei se indreptau catre Siria, unde ar fi trebuit sa cante la un Concert de Anul Nou.

Zeci de oameni au depus flori duminica in fata salii de concerte de la Moscova, unde Corul Armatei Rosii isi tinea repetitiile.

Conform Ministerului Apararii, aparatul de zbor se afla in stare buna de functionare, desi era folosit de 33 de ani si numara 6.689 de ore de zbor. Fusese reparat ultima data in decembrie 2014, iar revizia tehnica fusese facuta in septembrie 2016.

O ancheta penala a fost demarata pentru a verifica daca nu cumva abaterea de la regulile de securitate aeriana au stat la originea accidentului.

Modelul Tupolev 154 este cunoscut pentru accidentele relativ dese. Printre ele este si catastrofa aeriana din 2010 de la Smolensk, unde a murit presedintele Poloniei Lech Kaczynski si majoritatea membrilor guvernului si inaltilor responsabili de la Varsovia.