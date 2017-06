“Don't worry, be happy” - a comentat Vladimir Putin furtuna pe care a starnit-o decizia lui Donald Trump de a retrage SUA din Acordul de la Paris - VIDEO

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Nu vă faceţi griji, fiţi fericiţi!”

Citand un cantec celebru, Vladimir Putin a spus ca nu-l va critica pe Donald Trump pentru decizia pe care a luat-o. A facut si o gluma pe seama situatiei.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Am aflat că la Moscova a nins, iar aici plouă şi e foarte frig. Acum putem da vina pe Trump şi pe imperialismul american pentru asta.”

Daca pe presedintele rus il amuza situatia, in Statele Unite retragerea din Acordul de la Paris a provocat un val de indignare. Fostul primar al New Yorkului, actualul emisar ONU pentru schimbare climatica, a declarat, in cadrul unei intalniri cu presedintele Frantei, ca americanii pot respecta acordul in ciuda deciziei luate de presedinte.

Michael BLOOMBERG, EMISAR ONU PENTRU SCHIMBARE CLIMATICA: ”Americanii nu au nevoie de Washington ca să-şi îndeplinească angajamentul de la Paris. Printr-un parteneriat între oraşe, state şi companii, vom încerca să rămânem în continuare în Acordul de la Paris."

Pe de alta parte, oficialii administratiei Trump se intrec in explicatii si declaratii linistitoare.

Rex TILLERSON, SECRETARUL AMERICAN DE STAT: ”Este important ca toată lumea să recunoască că Statele Unite au un record în reducerea propriilor emisii de gaze cu efect de seră. Acest lucru a fost făcut în absenţa unui acord de la Paris."

Intre timp, Uniunea Europeana a anuntat ca nu va impune sanctiuni Statelor Unite pentru retragerea din Acordul de la Paris. Expertii spun ca SUA nu se va putea retrage in urmatorii trei ani din acord, asa cum prevede tratatul.

Iar asta inseamna ca Statele Unite pot anunta decizia de iesire din Tratat abia in toamna lui 2019, iar retragerea propriu-zisa va avea loc in 2020, exact cand vor fi alegeri prezidentiale. Astfel, noul presedinte ales ar putea schimba decizia lui Trump, spun analistii. Acordul climatic de la Paris a fost semnat in 2015 de aproape 200 de tari si a intrat in vigoare in 2016.