Donald si Melania Trump, intampinati de Theresa May, la prima vizita oficiala in Marea Britanie - VIDEO

În cursul serii, cuplul prezidenţial american a fost întâmpinat de premierul Theresa May la Palatul Blenheim, la o cină cu 150 de invitaţi la care ar urma să se discute despre schimburile comerciale post-Brexit, informează BBC News.

Donald Trump arrives at Blenheim Palace, for tonight's gala dinner hosted by Theresa May Latest: https://t.co/BlLsEwTJPE #TrumpUKVisit pic.twitter.com/R6L1YbueF7

În timpul zilei, când preşedintele Statelor Unite a ajuns în Marea Britanie, numeroşi protestatari s-au adunat în faţa reşedinţei ambasadorului american la Londra, unde Donald şi Melania Trump îşi vor petrece noaptea.

Bands from the Welsh, Irish and Scots Guards play for Donald Trump at Blenheim Palace ahead of tonight's dinner with Theresa May



Latest: https://t.co/BlLsEwTJPE #TrumpUKVisit pic.twitter.com/SXYd0Wkpq5