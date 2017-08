Donald si Melania Trump, vizita in Texas, devastat de inundatii. Ironiile starnite de Prima Doamna - VIDEO

Specialiştii estimează că în zona orasului Houston va ploua în decurs de o săptămână cât într-un an intreg.



“Oamenii fug fără să ştie unde”, ne-a povestit o româncă, prinsă şi ea în vârtejul inundaţiilor. Autorităţile din Texas se tem că numărul morţilor va creşte dramatic, pentru că ar putea fi găsite noi victime, odată ce apele se vor retrage. Potrivit unui bilanţ neoficial, furtuna Harvey a luat până acum cel puţin 11 vieţi. Dar multe persone sunt date dispărute.



Donald Trump a ajuns şi el marţi seară în statul răvăşit de urgie. Preşedintele şi Prima Doamnă au plecat de la Casa Albă la bordul elicopterului Marine One, care i-a condus la baza aeriană Andrews.



Ei au sosit cu Air Force One la Corpus Christi, de unde se vor duce la Austin, capitala statului, pentru a constata pagubele în acest imens stat din sudul ţării, al doilea în ţară ca mărime.



Melania Trump a provocat o serie de ironii pe reţele de socializare, îmbarcându-se către aceste regiuni sinistrate purtând tocuri cui şi ochelari de soare de aviator, în pofida vremii ploioase.La aterizare însă, Melania şi-a schimbat încălţămintea şi a optat pentru o pereche de tenişi albi.Centura oraşului Houston arată de parcă ar fi platou de filmare la reconstituirea Potopului. De zeci de ore, pe şoseaua inundată plutesc bărci pline cu sinistraţi.



”Ne-am trezit dimineaţa pe la orele 8 şi familia la care stau a zis: “trebuie să plecăm urgent că se ridică apa”. Am luat două plapume... Şi ce-am mai luat?!... Gata, două plapume am luat... Am lăsat totul acasă, chiar şi uşa descuiată. Toţi şi-au lăsat casele... Toţi au lăsat absolut tot... E groaznic când simţi totul pe pielea ta. Oamenii pur şi simplu fug şi nu ştiu unde... Am fost norocoşi, am găsit o benzinărie pe drum şi am cumpărat ultimii biscuiţi şi ultima apă de acolo”, a povestit o româncă.Apele au luat în stăpânire cartiere întregi, iar magazinele, şcolile şi instituţiile publice vor rămâne închise pe perioadă nedeterminată.



Luaţi prin surprindere de şuvoaie, oamenii au căutat refugiu la etajele superioare ale caselor sau pe acoperiş. Unii şi-au petrecut noaptea urcaţi pe maşini.



”Totul a ajuns în apă, am încercat să salvăm câte ceva, dar n-am putut pentru ca apa tot creştea. Fiţi binecuvântaţi!”



“Apa a ajuns la aproape doi metri la noi în casă. Sunt atât de recunoscătoare că ne-au salvat.”



Elicopterele sunt necontenit în misiune de salvare. Culeg oameni de pe acoperişuri şi îi lasă pe cel mai apropiat petec de drum cât de cât uscat. Echipele de intervenţie primesc câte o mie de apeluri de ajutor pe oră.

În foarte multe cazuri, salvarea vine de la voluntari. Sute de oameni şi-au luat bărcile şi cutreieră oraşul ca să-i recupereze pe cei mai vulnerabili dintre locuitori.

Melania Trump changes into trainers and CAP as she arrives in Texas with Donald Trump https://t.co/Oznie4jK88 pic.twitter.com/zH5wCdoYyO — Daily Express (@Daily_Express) August 29, 2017



”Mi-am văzut vecinii în ultimele 24 de ore mai mult decât în ultimii 20 de ani.”



Între timp, mii de oameni şi-au petrecut a doua noapte consecutiv într-un centru de convenţii, unde a fost deschis un adăpost de urgenţă. Sinistraţii ajung acolo pe jos, cu autobuze sau chiar cu camioane de gunoi.

Capacitatea incintei este, însă, deja depăşită. Autorităţile estimează că 30 de mii de oameni vor ajunge în adăposturile pentru sinistraţi. Este însă de aşteptat că mai mult de 450.000 să aibă nevoie de ajutor, după ce apele se vor retrage.