Donald Trump a acuzat presa care ar contesta multe dintre actiunile Administratiei sale: "Oameni "incorecti" care scriu "stiri false" - VIDEO

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA ”Deschid televizorul, răsfoiesc ziarele şi văd doar poveşti despre haos. Când lucrurile stau exact invers. Administraţia merge ca o maşină bine unsă, deşi încă nu mi-am văzut întregul cabinet aprobat.”

Donald Trump a acuzat presa care ar contesta multe dintre actiunile Administratiei sale, cum ar fi zidul pe care vrea sa-l ridice la granita cu Mexicul sau restrictiile de calatorie pe care le-a impus pentru cetatenii din sapte tari musulmane.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA ”Administraţia noastră lucrează zi şi noapte pentru a vă ţine în siguranţă, inclusiv pe voi, reporterii.”

Trump s-a referit si la informatiile din presa despre presupusele relatii ale unor membri ai administratiei sale cu Rusia. Si la aceasta tema presedintele a venit cu acuzatii la adresa jurnalistilor.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA ”Poţi să vorbeşti cât vrei despre Rusia – toate sunt “ştiri false”, fabricate ca să justifice înfrângerea democraţilor în alegeri. Toate sunt “ştiri false”.

Si daca tot a vorbit despre Rusia, Trump a tinut sa mentioneze ca...

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA ”Nu am proprietăţi în Rusia, nu am împrumuturi în Rusia, nu am afaceri în Rusia.”

Donald Trump nu a ratat ocazia sa faca referire la administratia Obama, pe care, ca de fiecare data, a criticat-o.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA ”Dacă vreţi să fiu sincer, am moştenit un dezastru. E un dezastru. Acasă şi în străinătate e un dezastru.”





Noul presedinte american s-a instalat la Casa Alba pe 20 ianuarie. Intr-o luna de mandat, administratia Trump a fost criticata de presa, dar si de populatie, pentru deciziile luate. Cel mai controversat decret semnat de presedinte, cel care interzice temporar intrarea in Statele Unite a cetatenilor din 7 tari musulmane a scos sute de mii de oameni in strada. Ulterior, ordinul a fost suspendat de un judecator. In timpul conferintei de ieri, Trump a anuntat ca va emite un nou decret menit sa protejeze poporul american de valul de imigranti.