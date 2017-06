Donald Trump a anulat o initiativa politica a predecesorului sau, Barack Obama: a abrogat o parte din acordul incheiat cu guvernul Castro. Reactia oficialilor din Cuba - VIDEO

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”E greu să-mi imaginez un acord politic mai lipsit de sens decât teribilul acord, greşit îndrumat, încheiat de precedenta administraţie cu regimul Castro.”

Sub administratia Obama, Statele Unite au facut prea multe concesii, crede presedintele Trump. El sustine ca sanctiunile americane impotriva Cubei vor ramane in vigoare pana cand regimul de la Havana va elibera detinutii politici si va respecta libertatea de exprimare.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”Dar acum eu sunt preşedintele vostru. America va scoate în evidenţă crimele regimului Castro, dar va fi alături de poporul cubanez în lupta sa pentru libertate.”

Decretul semnat de Trump inaspreste regulile de calatorie si pe cele privind trimiterea de bani in Cuba. Dar, presedintele nu a pus in discutii legaturile diplomatice si comerciale cu insula comunista si a anuntat ca nu va inchide ambasada Statelor Unite la Havana. Unii turisti americani de pe insula s-au aratat dezamagiti de decizia presedintelui lor.

"Cred că este mai bine ca turiştii americani să vină în Cuba. Oamenii de aici au nevoie de acest lucru.”

Noile restrictii au fost denuntate si de guvernul de la Havana, dar, in acelasi timp, oficialii au anuntat ca vor sa continue dialogul cu Washingtonul. La sfarsitul lui 2014, Cuba si Statele Unite au semnat un acord de restabilire a relatiilor, dupa 50 de ani in care acestea au fost inghetate. In 2015, au fost deschise ambasada Cubei la Washington si cea a Statelor Unite la Havana.