Donald Trump a anuntat retragerea SUA din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice

”Pentru a-mi indeplini angajamentul solemn de a proteja America si cetatenii sai, Statele Unite se vor retrage din Acordul de la Paris, dar incep negocieri fie pentru a reintra in Acordul de la Paris, fie o tranzactie intru totul noua in baza unor prevedri care sa fie echitabile pentru Statele Unite, afacerile sale, muncitorii sai, poporul sau, contribuabilii sai”, a declarat seful statului american.

”Asadar iesim. Dar vom incepe sa negociem si vom vedea daca putem sa facem un acord care sa fie corect”, a spus Trump in Gradina Trandafirilor.

”Iar daca putem, va fi grozav, iar daca nu putem, bine”.

In Gradina Trandafirilor au izbucnit urale si ropote de aplauze la declaratiile presedintelui.

China isi va mentine angajamentele asumate

China intentioneaza sa-si mentina angajamentele in domeniul luptei impotriva modificarilor climatice si conteaza pe ”celelalte” tari sa le limiteze, a declarat joi premierul chinez Li Keqiang, cu cateva ore inaintea deciziei presedintelui american Donald Trump cu privire la acest subiect, relateaza AFP si The Associated Press

”China va continua sa puna in aplicare promisiunile facute prin Acordul de la Paris”, incheiat anul trecut, in vederea limitariii incalzirii globale, a promis seful Guvernului chinez la Berlin.

”Insa, bineinteles, speram de asemenea sa facem acest lucru prin cooperarea celorlalti”, a adaugat el, citat de AFP, referindu-se la amenintarile lui Trump de a iesi din acest acord.

Lupta impotriva modificarilor climatice este un ”consens global” si o ”responsabilitate internationala”, a spus el, relateaza AP.

”China a ramas credincioasa, in ultimii ani, angajamentelor sale”, a spus Keqiang.

Fara sa mentioneze explicit Statele Unite, el a adaugat ca Beijingul a ”promovat in mod activ Acordul de la Paris si a fost intre primele tari care l-au ratificat”.

”Lupta impotriva modificarilor climatice este un consens global. Nu a fost inventata de China... si ne dam seama ca este un acord al unui consens global si, ca o mare tara in dezvoltare, trebuie sa ne asumam responsabilitatea la nivel international”, a adaugat Li Keqiang

China a anuntat ca va coopera cu Uniunea Europeana (UE) pentru a apara Acordul, chiar daca Statele Unite se vor retrage din el.