Donald Trump a cerut Pentagonului sa vina in 30 de zile cu un plan pentru infrangerea ISIS. "Va avea mare succes"

Ca urmare a ordinului, Pentagonul (Departamentul Apararii Statelor Unite) va reconsidera probabil modalitati mai agresive de utilizare a fortei de lovire si a trupelor americane, apreciaza agentia citata. Sub rezerva anonimatului, oficialitati americane si-au exprimat indoiala ca militarii vor pleda pentru o modificare radicala a strategiei elaborate sub presedintele Barack Obama, adauga Reuters. Abordarea actuala se bazeaza pe fortele locale pentru majoritatea luptelor - si implicit a pierderilor - in conflictele din Siria si Irak.

La semnarea ordinului, in Biroul Oval al Casei Albe, Trump s-a aratat increzator: "Va avea mare succes".

Victoria asupra ISIS a fost una din temele principale ale campaniei electorale a presedintelui, dar el nu a precizat niciodata detaliile unui plan in acest sens, reaminteste Reuters. Nici secretarul apararii, James Mattis, care a pledat pentru o abordare mai viguroasa a luptei impotriva SI, nu a precizat modalitatile.

Potrivit Reuters, oficialii militari americani au recunoscut de multa vreme ca ISIS ar putea fi invins mai repede daca SUA ar folosi propriile trupe in locul combatantilor locali. Victoria ar costa insa vietile mai multor soldati americani, iar in ultima instanta nu ar duce la o solutionare de durata a conflictelor alimentate de motivatii etnice, religioase si politice in cadrul unor natiuni cu sentimente puternic antiamericane.

"Am mai fost pe calea asta si nu cred ca poporul american este entuziasmat de idee", a declarat generalul in retragere David Barno, fost comandant al fortelor SUA din Afganistan, acum profesor la American University din Washington.

In prezent, in Siria si Iraq sunt desfasurate efective americane sub 6.000 de militari, iar Pentagonul ar putea cere forte suplimentare, afirma expertii consultati de Reuters. Ei cred ca mai degraba se va recurge la mai multe elicoptere de atac, lovituri aeriene si tehnica de artilerie. De asemenea, militarii ar putea cere mai multa autoritate in privinta deciziilor tactice.

Administratia Obama a fost criticata pentru implicarea prea mare in detaliile campaniilor din Irak, Siria si Afganistan, adauga Reuters.