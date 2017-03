Donald Trump a concediat brusc 46 de procurori numiti de Barack Obama. Printre ei, si un nume surpriza

Printre acestia se numara procurorul pentru Manhattan, Preet Bharara, relateaza New York Times.

Concedierile au fost supriza – in special in cazul lui Bharara, care si-a construit o reputatie pentru instrumentarea cazurilor de coruptie, in special pe Wall Street.

In noiembrie, Bharara s-a intalnit cu presedintele-ales Donald J. Trump la Trump Tower, din Manhattan, si le-a spus reporterilor dupa aceea ca atat Trump, cat si Jeff Sessions, care este acum Procurorul General, i-au cerut sa ramana in functie. Bharara le-a dat asigurari ca va face acest lucru.

Insa vineri, el s-a aflat printre procurorii federali care au fost sunati de Dana Boente, Procurorul General adjunct, care le-a cerut sa demisioneze, au declarat surse apropiate dosarului.

Vineri seara, desi unii procurori si-au anuntat public demisia, Bharara inca nu o facuse, iar purtatorul sau de cuvant a refuzat sa comenteze.

In locul procurorilor care au demisionat vor ramane, interimar, adjunctii lor.

“Asa cum a fost cazul si la tranzitiile trecute, multi dintre cei care au fost nominalizati de administratiile precedente au parasit Departamentul Justitiei”, a explicat ea intr-un e-mail. “Procurorul General le-a cerut celorlalti 46 de (procurori – n.r.) numiti de presedinte sa isi dea demisia, pentru a asigura o tranzitie uniforma”, a adaugat ea.

Ordinul a venit dupa doua saptamani in care aliatii lui Trump si-au intensificat apelurile pentru demiterea persoanelor numite in functie de Obama. In plus, Trump a fost nemultumit de o serie de scurgeri de informatii, inclusiv de la Casa Alba.

Mai multi oficiali au dat asigurari ca demiterele au fost planificate de mult timp. Insa ordinele in sine au aparut dupa ce un jurnalist Fox News i-a cerut lui Trump ca “elimine” toti oficialii numiti de administratia Obama, numindu-i “sabotori” care dezvaluie secrete pentru a-i face rau lui Trump.

De asemenea, o serie de ONG-uri i-au cerut lui Bharara sa ancheteze daca Trump a incalcat clauze ale Constitutiei care le interzic oficialilor federali ca incaseze bani de la guverne straine.

Desi nu este nimic neobisnuit ca un presedinte nou sa inlocuiasca procurorii numiti de predecesorul sau, de regula acest lucru se face treptat, pentru ca tranzitia sa nu fie brusca, explica New York Times.