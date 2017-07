"Comertul dintre China si Coreea de Nord a crescut cu cel putin 40% in primul trimestru. Cam atat despre cum coopereaza China cu noi — dar trebuia sa incercam!", a scris Trump pe Twitter, cu putin timp inainte de a pleca spre Europa, unde urmeaza sa ia parte la summitul G20 de la Hamburg.

In cadrul celui de-al doilea turneu international de cand este presedinte, Trump va vizita mai intai Polonia, iar apoi, vineri, se va afla la Hamburg, in Germania, pentru a participa la summitul G20, unde ar urma sa aiba o intrevedere si cu omologul sau chinez, Xi Jinping.

Testul istoric cu racheta balistica intercontinentala efectuat de Coreea de Nord marti — ziua nationala a SUA — a generat noi tensiuni intre SUA si China, dupa apropierea constatata in primele luni ale presedintiei Trump.

China, principalul aliat diplomatic si partener comercial al Phenianului, a anuntat in februarie suspendarea importurilor de carbune din Coreea de Nord, in contextul sanctiunilor adoptate pe plan international impotriva acesteia cu scopul de a pune frau programelor sale de dezvoltare de rachete balistice si nucleare. Exporturile de carbune ale Coreii de Nord au scazut practic la zero in aprilie, potrivit datelor ONU.

Statele Unite au confirmat marti ca Phenianul a efectuat in premiera o lansare de racheta balistica intercontinentala (ICBM), capabila, conform unor experti americani, sa atinga teritoriul statului american Alaska.