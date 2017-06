Donald Trump a dat buzna la o nunta sarbatorita intr-un club al sau in New Jersey. Reactia invitatilor cand l-au vazut. VIDEO

Nuntasii nu au stiut ca Donald Trump a ajuns la clubul de golf pana in clipa in care i-au vazut pe agentii secret service.

Liderul de la Casa Alba i-a salutat pe invitati, a intrebat numele mirilor si a stat la poze. Ba chiar apare in inregistrari publicate pe retelele de socializare.

Invitatii l-au apluadat, au cerut autografe si au scandat "U.S.A! U.S.A!". Unii i-au transmis chiar ca "arata bine".

Trump made surprise stop at wedding reception last night at Bedminster. The crowd broke out into chants of "USA!" (Video obtained by CNN) pic.twitter.com/sfe6zFdOlI