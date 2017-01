Donald Trump a demis procurorul general al SUA, dupa ce acesta a refuzat sa sustina restrictiile privind imigrantii din sapte tari musulmane - VIDEO

Peste un milion si jumatate de britanici au semnat o petitie on-line prin care cer ca Donald Trump sa nu fie lasat sa intre in Marea Britanie. Oamenii au iesit ieri pe strazi pentru a manifesta impotriva ordinului semnat de presedintele american privind imigrantii. Protestele au fost si in Statele Unite. Americanii au manifestat in numar mare pe aeroporturile din Los Angeles, San Francisco, Washington si New York.

”Fără frică, fără ură! Refugiaţii sunt bine veniţi aici.”

Pe de alta parte, Donald Trump ramane ferm pe pozitii.

Sean SPICER, PURTATOR DE CUVANT CASA ALBA: ”Să poţi veni în America este un privilegiu, nu un drept. Este datoria noastră şi a preşedintelui de a ne asigura că toţi cei care intră în ţară, vin în mod paşnic.”

Mai mult, Trump a demis-o ieri pe Sally Yates, procurorul general al Statelor Unite, si asta pentru ca a refuzat sa sustina restrictiile de calatorie care-i vizeaza pe cetatenii din sapte tari musulmane. Cu o prima reactie a venit fostul presedinte, Barack Obama.

El a spus ca este de partea oamenilor care lupta pentru democratie. Pe de alta parte, purtatorul de cuvant al Kremlinului a spus ca Moscova nu comenteaza in niciun fel deciziile luate de Trump.