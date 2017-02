Donald Trump a explicat de unde si-a luat informatiile privind "un atentat" in Suedia. Tara nordica cere explicatii SUA

Trump a scris pe Twitter ca si-a luat informatiile dintr-un material publicat de Fox News, dar nu a spus cand.

"Declaratia mea privind ce se intampla in Suedia a facut referire la un material publicat de @FoxNews privind imigrantii & Suedia", a scrie liderul de la Casa Alba pe Twitter.

Este posibil sa se fi referit la o emisiune difuzata vineri seara de postul conservator de televiziune, care analiza legatura dintre refugiati si infractiuni in tara nordica. Potrivit emisiunii, numarul cazurilor de violenta armata si violuri a crescut de cand Suedia si-a deschis portile pentru solicitanti de azil, in 2013.

Desi presedintele a spus clar, intr-un discurs rostit sambata in Florida, "ce s-a intamplat aseara (vineri – n.r.) in Suedia", purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, a dat asigurari ca seful statului a vorbit despre cresterea numarului de infractiuni si despre incidente recente in general, nu despre o problema anume.

Declaratiile lui Donald Trump au venit la numai cateva saptamani dupa ce unul dintre consilierii sau, Kellyanne Conway, a evocat un atac inexistent numit “masacrul de la Bowling Green”.

Suedia cere explicatii SUA dupa ce Trump a spus ca un incident terorist a avut loc in tara nordica

Ambasada suedeza la Washington a cerut Departamentului american de Stat o explicatie privind declaratia presedintelui Donald Trump, care a sugerat ca in Suedia a avut loc vineri un incident de securitate, relateaza Reuters.

„Am pus intrebarea astazi (duminica – n.r.) Departamentului de Stat. Incercam sa obtinem clarificari”, a declarat o purtatoare de cuvant a Ministerului suedez de Externe, Catarina Axelsson.

“In 2016, ‘post-adevar’ a fost numit cuvantul anului de Dictionarul Oxford. Atat o democratie functionala, cat si o cooperare constructiva intre state necesita sa vorbim cu, nu unul despre celalalt, sa ne onoram angajamentele si sa le permitem ideilor sa concureze. De asemenea ne cer sa respectam stiinta, faptele si presa si sa recunoastem intelepciunea celuilalt”, a spus ministrul suedez de Externe, Margot Wallstrom, intr-un discurs de politica externa rostit in Parlament. Ea a reluat pasajul duminica, pe Twitter, insotit de comentariul “datorita anumitor circumstante”.

Dupa ce a anuntat ca Presedintia SUA intentioneaza sa isi reia eforturile pentru a restrictiona imigratia, Trump a evocat, intr-un discurs rostit sambata, o serie de tari si orase europene care, potrivit lui, demonstreaza pericolele primirii de imigranti, in special de refugiati.

“Priviti ce se intampla in Germania, priviti ce s-a intamplat azi-noapte in Suedia”, a spus Trump multimii stranse intr-un hangar de pe aeroportul international Orlando Melbourne. “Suedia. Cine ar fi crezut acest lucrua Suedia”, a adaugat el. “Au preluat un numar mare (de imigranti – n.r.). Au probleme cum nu au crezut vreodata posibil”, a subliniat liderul de la Casa Alba.

Declaratiile ulterioare ale lui Trump au demonstrat ca acesta se refera la orasele europene care s-au confruntat cu atacuri teroriste in ultimii doi ani.

“Uitati-va la ce se intampla la Bruxelles. Uitati-va la ce se intampla in toata lumea. Uitati-va la Nisa. Uitati-va la Paris”, a afirmat el.

Fostul premier suedez Carl Bildt a scris pe Twitter, dupa discursul noului presedinte american: „Suediaa Atac terorista Ce a fumata Intrebarile abunda.”

Pe Twitter a devenit deja viral codul #lastnightinsweden, unde oamenii glumesc pe seama declaratiilor lui Trump. Unii s-au intrebat daca Trump se refera la un furt masiv de chiftelute suedeze, la faptul ca a fost deschisa o conserva de hering sau la faptul ca a nins.