Donald Trump a inceput primul sau turneu international. Impreuna cu sotia sa, presedintele american a ajuns astazi la Riad, unde a fost intampinat de catre regele Salman - VIDEO

Avionul in care se afla Donald Trump si sotia sa, Melania a aterizat in aceasta dimineata la Riad. Cei doi au coborat impreuna din aeronava si au pasit pe covorul rosu. Cuplul prezidential a fost intampinat la aeroport de catre regele Salman. Melania Trump nu si-a acoperit parul si s-a imbracat intr-un compleu negru. De la aeroport, Trump si Melania au mers la un hotel, iar apoi s-au intalnit cu membrii familiei regale.

Maine, liderul de la Casa Alba va tine un discurs in fata mai multor lideri din tari musulmane, asta dupa ce anterior a semnat doua decrete prin care interzice intrarea in Statele Unite a cetatenilor din sapte state musulmane.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA ”Mă voi întâlni cu lideri din diferite ţări pentru a întări relaţiile de prietenie, pentru a construi noi parteneriate şi pentru a uni lumea civilizată în lupta cu terorismul.”

Cu intentia de a face pace intre israelieni si palestinieni, Donald Trump va merge ulterior in Israel si Betleem. Iar de acolo, va vizita Vaticanul, unde va sta de vorba cu Papa Francisc, cu care are viziuni total opuse in domenii precum imigratia si shcimbarile climatice. Primul turneu international al liderului american va dura noua zile si a lasat in urma, acasa, acuzatii grave aparute in presa – totul se refera la legaturile lui Trump si consilierii sai cu Rusia. Presedintele, instalat la Casa Alba in ianuarie, a ajuns la cel mai scazut nivel de popularitate de la preluarea mandatului.