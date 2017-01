Donald Trump a interzis accesul in SUA cetatenilor din 7 tari. Pasageri intorsi din drum, "ingrijorare" in Franta si Germania

Astfel, cetatenii din 7 tari au fost interzisi in SUA. Cateva companii cu angajati din aceste tari, printre care si Google, au reactionat rapid. Fie i-au rechemat in Statele Unite, fie le-au interzis sa mai plece in calatorii de afaceri, de teama ca nu se vor mai putea intoarce pe pamant american.

Cu toate acestea, Trump este dispus sa faca o concesie pentru refugiatii crestini din aceasta zona.

Donald Trump: "Au fost tratati oribil. Daca erai crestin din Siria, era aproape imposibil, sau foarte greu sa intri in SUA. Daca erai musulman, intrai imediat. Si este nedrept, pentru ca toti erau persecutati. II decapitau pe toti, insa cel mai mult, pe crestini. Mi s-a parut foarte nedrept, asa ca ii vom ajuta."

Cinci irakieni si un yemenit ce urmau sa ajunga in SUA au fost intorsi din drum pe aeroportul din Cairo

Cinci pasageri originari din Irak si unul provenind din Yemen care urmau sa se imbarce la bordul unei aeronave cu destinatia New York au fost opriti pe aeroportul din Cairo, ca urmare a deciziei presedintelui american Donald Trump de a inaspri cadrul legal in materie de imigratie si primire a refugiatilor, transmite Reuters, citand surse din cadrul aeroportului din capitala Egiptului.

Franta si Germania, "ingrijorate" de masurile luate de Trump privind refugiatii

Deciziile presedintelui american Donald Trump, in special restrictiile de intrare a refugiatilor in SUA, "ingrijoreaza" Franta si Germania, a declarat sambata ministrul de externe francez Jean-Marc Ayrault la sfarsitul unei intrevederi cu omologul sau german Sigmar Gabriel la Paris, relateaza AFP si Reuters.

"Aceasta decizie nu poate decat sa ne ingrijoreze", a declarat Ayrault, subliniind ca "primirea refugiatilor care fug de razboi si opresiune face parte din indatoririle noastre. Trebuie sa ne organizam pentru a ne asigura ca acest lucru se intampla in mod echitabil, corect, solidar", a mai spus el, amintind ca Europa se afla in prima linie in fata afluxului de refugiati sirieni.

"Insa sunt multe alte subiecte care ne ingrijoreaza", a adaugat el. "Acesta este motivul pentru care am discutat mult, eu si Sigmar, in legatura cu ceea ce putem face", a spus Ayrault.

"In vom contacta pe colegul nostru (american) Rex Tillerson atunci cand va fi desemnat pentru a discuta punct cu punct si pentru a avea o relatie clara", a mai spus Ayrault, adaugand ca il va invita pe viitorul sau omolog american la Paris.

Cetatenii din 7 tari nu mai au voie in SUA

"Initiez noi masuri de control pentru a mentine in afara Statelor Unite teroristii islamisti radicali. Nu ii vrem aici", a subliniat presedintele american, in cursul ceremoniei de investitura a secretarului Apararii, James Mattis, desfasurata la Pentagon.

"Vrem sa fim siguri ca nu vom lasa sa intre in tara noastra aceleasi amenintari pe care soldatii nostri le combat peste hotare" (...) Nu vom uita niciodata lectiile lui 11 septembrie" 2001, a proclamat Trump, facand trimitere la atentatele comise in SUA de gruparea Al-Qaida si care au traumatizat America.

Potrivit decretului si anexelor sale, difuzate vineri de Casa Alba, autoritatile americane vor interzice timp de trei luni sosirea resortisantilor din sapte tari musulmane: Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria si Yemen.

Washingtonul va opri de asemenea, timp de patru luni, programul federal de primire si reinstalare a refugiatilor, de toate nationalitatile, din tari aflate in razboi. Un program umanitar ambitios, creat in 1980, si care nu a fost suspendat decat o singura data: timp de trei luni dupa 11 septembrie 2001, noteaza AFP.

Cat priveste refugiatii sirieni, care au fugit cu milioanele de conflictul din tara lor, dar numai 18.000 au fost acceptati in SUA dupa 2011, lor le va fi definitiva interzisa intrarea, pana la noi ordine.

Pentru anul bugetar 2016 (din 1 octombrie 2015 la 30 septembrie 2016), Statele Unite, guvernate la acel moment de Barack Obama, au admis pe teritoriul lor 84.994 de refugiati, de toate nationalitatile, dintre care putin peste 10.000 de sirieni.

Administratia Obama, care a recunoscut in septembrie 2015 ca putea face mai mult, a fixat ca obiectiv cifra de 110.000 de refugiati acceptati pentru anul bugetar 2017.

Noua administratie Trump vizeaza incepand de acum "nu mai mult de 50.000" de refugiati, in acest an.

Cu doua zile inainte sa semneze oficial decretul, intrebat de canalul ABC despre reactia pe care documentul risca sa o provoace, Donald Trump a replicat ca trebuie sa actioneze intr-o "lume furioasa", care a devenit un "dezastru complet".

"Nu este o interdictie impotriva musulmanilor, ci priveste tari care au mult terorism", a subliniat Trump.

"Suntem o natiune plina de compasiune si sustin programul de reinstalare a refugiatilor, dar e timpul sa reevaluam si sa reintarim procesul de verificare a vizelor", a declarat seful majoritatii republicane din Camera Reprezentantilor, Paul Ryan. "Presedintele Trump are dreptate sa se asigure ca facem tot posibilul pentru a afla exact cine intra la noi in tara", a mai aratat acesta.

"Decretul crud al presedintelui Trump privind refugiatii submineaza valorile fundamentale si traditiile noastre, ameninta securitatea noastra nationala si demonstreaza o necunoastere totala a procesului nostru strict de verificare, cel mai minutios din lume", au replicat democratii prin vocea lui Ben Cardin, membru al Comisiei pentru Afaceri externe din Senat.

Tanara Malala Yousafzai, premiul Nobel pentru Pace, a declarat vineri ca are "inima franta" dupa semnarea de catre Donald Trump a unui ordin executiv ce limiteaza primirea de refugiati in Statele Unite, transmite AFP.

"Am inima franta sa vad cum presedintele Trump inchide azi usa copiilor, mamelor si tatilor care fug de violenta si razboi (...) Am inima franta sa vad America intorcand spatele trecutului sau mandru de primire de refugiati si migranti", a reactionat tanara pakistaneza, premiul Nobel 2014, intr-un comunicat publicat la New York.

Tot in SUA, ACLU, cea mai mare asociatie de aparare a drepturilor civice, a protestat contra acestor masuri de "examinare extrema" care "nu reprezinta decat o discriminare contra musulmanilor".