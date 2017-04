Donald Trump a mers in Pennsylvania si a vorbit despre succesele sale la inceput de mandat, insa nu a pomenit nimic despre esecuri - VIDEO

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA ”Administraţia mea a făcut treabă în fiecare zi pentru măreţii cetăţeni ai ţării noastre. Îndeplinim promisiune după promisiune şi sincer, oamenii sunt foarte multumiţi de asta.”

Presedintele a spus multimii adunate in Pennsylvania ca schimbarile pentru America abia incep. Si-a prezentat primele sale realizari importante, mentionand ca a intarit masurile de securitate la frontiere, ceea ce a dus la o scadere a trecerilor ilegale. A pomenit si despre zidul de la granita cu Mexicul, care neaparat va fi construit, sustine presedintele.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA ”Avem nevoie de zid ca să oprim drogurile şi traficul de persoane. E nevoie de el.”

Trump a dat vina pe democrati pentru esecurile legislative de pana acum si a spus ca pana la urma se va tine de toate promisiunile. Liderul american si-a intrerupt la un moment dat discursul din cauza a doi barbati, care au fluturat drapelul Rusiei, pe care era scris numele Trump. Presedintele a cerut ca cei doi sa fie scosi din sala.

”Scoateţi-i afară!”





Mitingul lui Trump a avut loc in aceeasi zi cu un mars al activistilor contra schimbarilor climatice.



Dar si cu Cina Corespondentilor de la Casa Alba. Trump a decis sa nu participe la eveniment din cauza presei care il critica, astfel a devenit primul presedinte care nu participa la dineu in ultimii 93 de ani. Totusi, Donald Trump a fost prezent la ceremonie prin glumele care s-au facut la adresa sa.





Hasan MIHAJ, ACTOR ”Ştiţi ce face când nu joacă golf? E preşedinte! Lăsaţi-l să joace! Daţi-i o ocupaţie! Învăţaţi-l să joace badmninton, spuneţi-i că are corpul perfect ca să facă bob. Cât timp are altă ocupaţie, nu suntem în război cu Coreea de Nord. De câte ori Donald Trump se duce la golf, titlurile ar trebui să fie “Trump e la golf, apocalipsa a fost amânată”.

Donald Trump a fost investit in functia de presedinte in luna ianuarie. El a castigat alegerile prezidentiale in fata lui Hillary Clinton.