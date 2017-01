Donald Trump a ordonat, prin decret, construirea unui zid la granita cu Mexicul. Decizia vine sa opreasca imigratia ilegala - VIDEO

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”Deci, acest lucru ţine de securitate. Este foarte important. Am vorbit despre acest lucru chiar de la început.”

Inca pe cand era candidat la functia de presedinte al Statelor Unite, Donald Trump promitea ca la granita cu Mexicul va fi construit un zid, menit sa opreasca imigratia ilegala. Aseara, presedintele a semnat ordinul de constructie a zidului de circa 3200 de kilometri lungime.

Lucrarile ar putea incepe in cateva luni, iar cheltuielile, care se ridica la cateva miliarde de dolari, vor fi suportate de Mexic, spune Donald Trump. Presedintele mexican insa sustine ca tara sa nu va plati pentru acest zid.

Enrique NIETO, PRESEDINTELE MEXICULUI: ”Am spus de nenumărate ori şi repet: Mexicul nu va plăti pentru niciun zid. În calitate de preşedinte, îmi asum responsabilitatea de a apăra interesele statului şi ale mexicanilor.”

Masurile antiimigratie anuntate de presedinte a scos mii de oameni in strada, la New York. Imigrantii latino-americani aflati in Statele Unite sunt dezamagiti de decizia lui Trump, iar cei care vor sa ajunga acolo spun ca niciun zid nu-i va opri.

”Am să aduc o scară mai înaltă decât zidul. Am să o fac şi o să sar în partea cealaltă.”

Tot ieri, Donald Trump a anuntat ca va bloca finantarea pentru asa numitele orase-sanctuar, care ofera protectie imigrantilor ilegali. Totodata presa scrie ca administratia Trump ar putea suspenda vizele de intrare pe teritoriul american pentru cetateni din sapte tari musulmane, cel putin pentru o luna.

Este vorba de state ca Iran, Irak, Somalia sau Sudan. Pe de alta parte, intr-un interviu acordat pentru o televiziune americana, Trump a anuntat ca va lupta cu teroristii si a dat de inteles ca este de acord cu folosirea torturii asupra lor.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”Am vorbit acum 24 de ore cu oamenii aflaţi la conducerea serviciilor de informaţii şi i-am întrebat dacă tortura funcţionează. Şi răspunsul a fost da, cu siguranţă.”

In 2009, presedintele de atunci, Barack Obama a ordonat interzicerea torturii.