Donald Trump a semnat actele pentru construirea a doua oleoducte. Amerindienii si activistii l-au criticat aspru

Ambele proiecte fusesera blocate de catre administratia Barack Obama, in primul rand din cauza efectelor nocive asupra mediului inconjurator, relateaza The Guardian

Signing orders to move forward with the construction of the Keystone XL and Dakota Access pipelines in the Oval Office. pic.twitter.com/OErGmbBvYK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2017

Totusi, Trump care priveste cu suspiciune veridicitatea incalzirii globale, a promis in campania prezidentiala ca va extinde infrastructura energetica si va crea noi locuri de munca.

Seans Spicer, secretarul de presa de la Casa Alba, a declarat ca o “revolutie energetica” are loc in America. El a spus ca decizia luata marti va crea “zeci de mii de locuri de munca”, dar ca mediul inconjurator va ramane o prioritate.

Trump a semant 5 ordine executive, care includ si repunerea in functiune a oleoductului Keystone, care s-ar intinde pe o suprafata de 1931 de km, de-a lungul a sase state in SUA, conducand, astfel, peste 800.000 de barili zilnic din Canada prin Nebraska catre rafinarii.

El a declarat: “O sa renegociem unele termene. Si daca vor fi de acord, vom construi oleoductul Keystone. Va fi o constructie imensa si vom crea 28.000 de job-uri.”