Donald Trump a semnat ordinul de construire a zidului promis in campanie. "Mexic va plati pentru el"

In timpul unei vizite la Departamentul pentru Securitate Interna, Trump a semnat doua ordine executive. Unul dintre acestea se refera la zidul de-a lungul celor aproximativ 3200 de kilometri de granita cu Mexicul, iar celalalt taie finantarea federala pentru municipalitatile si statele asa-numite "sanctuare" pentru imigranti. In astfel de orase - de exemplu, in San Francisco - oficialitatile locale, adesea democrate, refuza sa coopereze cu cele federale in actiunile impotriva imigrantilor, potrivit Agerpres.

"Mexic va plati pentru zid. Americanii nu vor mai fi obligati sa subventioneze nerespectarea legilor noastre", a declarat purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sean Spicer.

Intr-un interviu difuzat vineri de televiziunea ABC News, Trump afirmase ca lucrarile la zidul de la frontiera vor incepe in urmatoarele sase luni, iar planificarea acestora imediat. El a reafirmat ca Mexicul va rambursa Statelor Unite "suta la suta" din costuri.

In urmatoarele zile, presedintele urmeaza probabil sa ia si alte decizii in vederea limitarii imigratiei ilegale, anunta Reuters. Printre acestea s-ar putea numara restrictionarea primirii de refugiati si blocarea acordarii vizelor pentru cetatenii din mai multe tari cu populatie majoritar musulmana din Orientul Mijlociu si nordul Africii, printre care Siria, Sudan, Somalia, Irak, Iran, Libia si Yemen.