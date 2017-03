Donald Trump a semnat un nou decret impotriva calatorilor din anumite state musulmane si impotriva refugiatilor - VIDEO

Semnarea decretului a fost anuntata cu mai putin rasunet decat in ianuarie. Casa Alba a difuzat cateva imagini, iar explicatiile nu au fost date de presedinte, ci de trei ministri.

Jeff SESSIONS, SECRETARUL PENTRU JUSTITIE ”Ca orice naţiune, SUA au dreptul de a-i controla pe cei care intră în ţară şi de a-i opri pe cei care ne-ar putea face rău.”

Sase dintre cele sapte tari ai caror cetateni erau vizati si in primul decret, sunt din nou pe lista. Este vorba despre Sudan, Siria, Iran, Libia, Somalia si Yemen. Irakul a fost scos de pe lista ca urmare a unei intelegeri intre Washingotn si Bagdad.

Rex TILLERSON, SECRETARUL DE STAT AMERICAN “Irakul este un aliat important în lupta pentru înfrângerea ISIS. Bravii săi soldaţi luptă în strânsă coordonare cu femeile şi bărbaţii în uniforma Americii.”

Restrictiile de calatorie vor ramane in vigoare timp de 90 de zile, dar, spre deosebire de documentul precedent, nu ii vizeaza pe cei care au primit deja viza. In schimb, a ramas valabila suspendarea, pe termen de 120 de zile, a primirii refugiatilor din toata lumea. Iar numarul celor care vor fi acceptati dupa acest termen a fost limitat la 50 de mii de persoane. Noul decret va intra in vigoare pe 16 martie, ca sa ramana timp pentru pregatiri si ca sa nu se repete haosul de pe aeroporturi de la sfarsitul lunii ianuarie. Totusi, anuntul a scos si de aceasta data oamenii in strada.

”Refugiaţii sunt bineveniţi aici!”

Administratia Trump spune ca actul a fost semnat dupa discutii intre departamente si consultari cu membrii congresului, in speranta ca nu va mai fi blocat in justitie, asa cum s-a intamplat in primul decret.