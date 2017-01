Donald Trump ar fi dispus sa ridice sanctiunile impuse Rusiei, in schimbul unui acord nuclear cu Moscova - VIDEO

Donald TRUMP, PRESEDINTE ALES SUA: "O respect foarte mult şi cred că este un lider foarte bun. Eu cred că a făcut o greşeală catastrofală, când a primit toţi imigranţii, toţi oamenii din toate părţile. Nimeni nu ştie cu adevărat de unde au venit ei. "

Trump a mai spus ca Angela Merkel va avea de suferit de pe urma deciziei sale de a primi imigrantii in Germania. Intrebat daca are incredere mai multa in Merkel decat in Vladimir Putin...

Donald TRUMP, PRESEDINTE ALES SUA: "Am început să cred în ambii, dar să vedem cât timp va dura. Ar putea să nu dureze mult deloc. "

Iar despre sanctiunile impuse Rusiei de catre SUA, Trump a spus ca acestea ar putea fi ridicate, in cazul in care ar putea fi posibil un acord nuclear cu cei de la Kremlin.

Totodata, presedintele ales a numit NATO o alianta invechita si ca nu toti membrii cotizeaza cat ar trebui pentru apararea comuna. Declaratiile au trezit ingrijorari astazi la Bruxelles, unde a avut loc prima intrunire din acest an a ministrilor europeni de externe.

Frank Walter STEINMEIER, MINISTRU DE EXTERNE GERMANIA: "Am vorbit cu Secretarul General NATO, Stoltenberg. Declaraţiile preşedintelui ales, Trump, sunt un motiv de îngrijorare. Va trebui să vedem ce înseamnă acest lucru pentru politica americană. "

Printre altele, Trump a mai spus ca Brexit-ul ar insemna un succes pentru englezi si ca SUA ar fi gata pentru noi colaborari cu Marea Britanie. Astazi, la Washington au inceput primele repetitii pentru inaugurarea lui Donald Trump in functia de presedinte. Barack Obama va parasi Casa Alba pe 20 ianuarie.