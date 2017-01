Donald Trump ar putea redeschide inchisorile secrete ale CIA, in care sa fie permisa din nou tortura

Este luata in calcul si posibilitatea de a redeschide inchisorile CIA din strainatate, relateaza Reuters, care citeaza publicatia Washington Post.

In documentul aflat momentan in varianta de proiect, Trump le cere responsabililor din cadrul serviciilor de securitate sa ii recomande daca este cazul ca SUA sa reia aceste doua programe controversate aprobate in perioada administratiei Bush si sistate in mandatul lui Barack Obama.

Proiectul de trei pagini este intitulat "Incarcerarea si Interogarea Combatantilor Inamici" si ar putea duce la mentinerea in functiune a inchisorii Guantanamo, indica Reuters.

Statele Unite au recunoscut oficial, in 2006, existenta programului centrelor secrete de detentie operate de CIA in mai multe state, inclusiv in tari europene.

Organizatii precum Human Rights Watch si Amnesty International au pus si Romania pe lista statelor unde ar fi existat astfel de centre. Autoritatile de la Bucuresti au respins in permanenta aceste acuzatii.

Human Rights Watch ii cer Congresului sa intervina, potrivit unui comunicat transmis miercuri : Presedintele american Donald Trump 'inchide usa' in fata persoanelor care fug de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) si ar putea incerca sa redeschida centre de detentie in care sa poata fi folosita tortura.

Senatorul republican John McCain l-a criticat pe liderul de la Casa Alba, in contextul aparitiei unor informatii ca politica SUA de interogare a suspectilor de terorism ar putea fi revizuita, transmite Reuters.

Interdictia temporara privind refugiatii pe care Trump ar urma sa o semneze in aceasta saptamana este o politica 'extrem de urata' intr-o serie de initiative populiste care ar putea incalca de asemenea Constitutia SUA, a precizat organizatia de aparare a drepturilor omului.

Trump pare pregatit sa "opreasca primirile de refugiati in SUA, aparent din motive de securitate", a spus directorul HRW, americanul Kenneth Roth, intr-o conferinta de presa la Geneva.

"Insa, pentru a obtine castiguri politice pe plan intern, Trump le inchide usa in fata. Este un aspect extrem de urat a ceea ce face", a declarat el.

"Pare ca Trump este indiferent la suferinta extraordinara prin care au trecut multi dintre acesti refugiati. Multi dintre acesti oameni fug de ISIS (Statul Islamic) sau de echivalentele ISIS din intreaga lume", a spus Roth.

HRW, una dintre cele mai mari organizatii internationale de aparare a drepturilor omului, cu sediul in SUA, si-a exprimat temerea ca Trump "ar putea sa umple din nou inchisoarea de la Guantanamo" si ar putea folosi "centre secrete" din tari straine pentru detinuti.

"Un lucru la care ne asteptam astazi sau spre sfarsitul saptamanii este un ordin al lui Trump de a se analiza posibilitatea redeschiderii inchisorilor secrete ale CIA", a spus Roth.

The Washington Post a publicat miercuri un proiect de ordin executiv, 'Detentia si interogarea luptatorilor straini', care ar putea deschide calea ca suspectii de terorism sa fie interogati in inchisori secrete din strainatate.

"Ultima data, aceste centre secrete s-au aflat deseori in democratii - in Polonia, Lituania, Romania, dar daca ne uitam in intreaga lume, vedem ca au fost si tari precum Maroc, Egipt, Iordania, Thailanda, Afganistan", a mai declarat directorul HRW.

"Sper ca toate aceste guverne si celelalte guverne care ar putea fi luate in considerare vor spune 'nu' de aceasta data, ca (vor refuza) sa fie complici intr-un nou program de tortura al SUA", a adaugat el.

Obama a inchis centrele secrete si a dispus renuntarea la practica simularii inecului, despre care expertii spun ca reprezinta un act de tortura interzis de dreptul international. Trump a promis in campania electorala sa revina la practica simularii inecului, dar "si la alte lucruri mult mai dure", potrivit Reuters.

Roth a cerut Congresului sa supervizeze noua administratie si "sa respecte Constitutia si legislatia internationala privind drepturile omului".

Si senatorul republican John McCain l-a criticat miercuri pe noul presedinte american, in contextul aparitiei informatiilor ca administratia Trump ar putea dispune reanalizarea politicilor SUA de interogare a suspectilor de terorism.

"Presedintele poate semna ce dispozitii executive doreste. Insa legea este lege. Nu aducem inapoi tortura in SUA", a spus McCain, fost prizonier de razboi si oponent deschis al folosirii torturii. McCain a subliniat ca legislatia americana interzice tortura