Donald Trump ataca FBI din cauza informatiilor confidentiale aparute in presa. "GASITI-I ACUM"

Presedintele american Donald Trump a criticat vineri FBI, spunand ca agentia nu a putut sa opreasca oamenii de la a divulga informatii presei si cerand ca vinovatii sa fie gasiti „acum”, relateaza Reuters.

„FBI este complet incapabila de a opri ‘informatorii’ care au patruns in Guvernul nostru de mult timp. Nici macar nu pot sa gaseasca informatorii din FBI. Informatii secrete sunt transmise presei, ceea ce ar putea avea un efect devastator asupra SUA. GASITI-I ACUM”, a scris Trump pe Twitter.

Acuzatiile sale vin in conditiile in care presa a anuntat ca FBI a refuzat o cerere a Casei Albe de a cenzura in mod public acele articole de presa care expuneau discutiile controversate purtate de asociatii presedintelui Donald Trump cu reprezentantii Rusiei.

FBI nu a comentat informatiile.

Aceste discutii controversate ar fi inceput la doar o zi dupa aparitia primelor informatii in presa, in cadrul unei intalniri pe care a avut-o seful de cabinet de la Casa Alba, Reince Priebus, impreuna cu vicedirectorul FBI, Andrew McCabe, potrivit CNN.

Casa Alba a disputat initial veridicitatea informatiilor aparute in presa, iar Priebus i-a spus lui McCabe ca jurnalistii NY Times supraestimeaza informatiile pe care le despre aceste contacte FBI.

Ulterior, Reince Priebus a luat legatura cu Andrew McCabe si James Comey, cerandu-le celor doi sa vorbeasca cu reporterii pentru a disputa respectivele materiale aparute in presa din Statele Unite. Directorul FBI a respins imediat solicitarea, intrucat exista o ancheta in desfasurare cu privire la presupusele legaturi dintre asociatii presedintelui Donald Trump si Rusia.