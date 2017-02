Donald Trump, corectat de un reporter dupa ce a oferit date false in timpul conferintei de presa. Cu ce s-a laudat

Intrebarea a survenit ca urmare a unei declaratii a lui Trump, in care presedintele american a spus ca victoria sa din Colegiul Electoral, 306 voturi, a fost cea mai mare de la victoria lui Ronald Reagan, care a fost ales in 1980 si 1984, pana in prezent, potrivit Reuters

Trump a invins-o pe Hillary Clinton cu un scor de 304-227 voturi din partea electorilor, sapte dintre ei au votand pentru altcineva.

“Am obtinut 306 voturi fiindca oamenii au votat cum n-au mai facut-o pana acum”, a declarat presedintele. Desi a avut initial 306 voturi in noaptea alegerilor din 8 noiembrie, doi dintre electori fiind “necredinciosi”.

Un reporter a intervenit in cadrul conferintei pentru a-l corecta pe Trump, demonstrand ca presedintele democrat Barack Obama a strans mai multe voturi din partea electorilor, 365 in 2008 si 332 in 2012. Republicanul George H. W. Bush a strans 426.

Peter Alexander, reporter NBC News, a mai adaugat: “De ce ar trebui sa aiba incredere in dumneavoastra americanii, cand acuzati faptul ca informatiile pe care le primiti sunt fasle, cand tocmai dumneavoastra oferiti informatii care nu sunt veridicea”

Atunci Donald Trump a parut sa dea vina pe staff-ul sau: “Am primit aceasta informatie”.