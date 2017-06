Donald Trump, criticat de o intreaga lume dupa retragerea din Acordul de la Paris. Doar Vladimir Putin i-a luat apararea

Intre timp, aflat chiar in capitala franceza, miliardarul Michael Bloomberg spune ca americanii nu au nevoie de Trump ca sa-si reduca emisiile de carbon si sa ramana parte a acordului. Peste Ocean insa, continua sa curga criticile la adresa sefului de la Casa Alba, inclusiv din partea vedetelor si a unor oameni de afaceri celebri.

Citand un cantec celebru, Vladimir Putin a sugerat ca mai e timp ca lucrurile sa se schimbe. Si a adaugat: "Am aflat ca la Moscova a nins azi, iar aici ploua si e foarte frig. Acum putem da vina pe Trump si pe imperialismul american pentru asta."

Daca pe Putin il amuza situatia, in Statele Unite, retragerea din Acordul de la Paris a provocat un val de indignare. Nancy Pelosi, lidera grupului democrat din Camera Reprezentantilor: "Aproape orice copil de scoala din America stie mai multe despre problema climei decat presedintele Statelor Unite. El traieste intr-o lume lipsita de fapte stiintifice."

Fostul primar al New Yorkului, Michael Bloomberg, actual emisar ONU pentru schimbare climatica, a anuntat o donatie de 15 milioane de dolari pentru programele ONU pentru mediu. Iar in cadrul unei intalniri cu presedintele Frantei, a subliniat ca americanii pot respecta Acordul de la Paris, peste capul presedintelui. "Americanii nu au nevoie de Washington ca sa-si indeplineasca angajamentul de la Paris. Printr-un parteneriat intre orase, state si companii, vom incerca sa ramanem in continuare in Acordul de la Paris."

Si actorul Arnold Schwarzenegger - fost guvernator al Californiei, si el republican - a avut un mesaj pentru americani, si a strecurat si o aluzie la unul dintre cele mai populare roluri ale sale. "Un singur om nu poate anula toate progresele noastre. Un singur om nu poate opri revolutia noastra verde. Un singur om nu se poate intoarce in trecut. Doar eu pot sa fac asta."

Desi alegatorii lor sunt de acord cu decizia, oficialii administratiei Trump se intrec in explicatii si declaratii linistitoare. Seful diplomatiei a subliniat ca Statele Unite si-au redus emisiiile de gaze de sera si fara Acordul de la Paris. Altii au subliniat ca acordul e dezavantajos.

Ryan Zinke, secretar pentru afaceri interne: "Nu despre schimbarea climatica e vorba, ci despre acordul in sine. E un acord prost. Statele Unite platesc pentru el, iar China, Rusia si India sunt lasate in pace. Pana la urma, chiar si MIT spune ca, daca toata lumea ar semna acordul si si-ar indeplini obligatiile, efectul ar fi neglijabil."

Dupa ce au aflat decizia, presedintele Disney si fondatorul Tesla au anuntat ca renunta la functiile de consilieri ai Casei Albe.