Donald Trump, criticat dur de New York Times: "Interdictia la adresa tarilor musulmane este lasa si periculoasa"

Decizia a fost calificata de ziar drept "lasa" si "periculoasa", informeaza EFE.

Ziarul new-yorkez considera ca ordinul executiv al lui Trump "nu are nicio logica", este contrar Constitutiei si este impregnat de xenofobia si islamofobia care i-au marcat si campania electorala.

In editorialul sau, The New York Times aminteste suferintele pe care noile masuri privind imigratia le-au provocat familiilor si refugiatilor si face o trecere in revista a consecintelor negative pe care le-ar putea avea. "Faptul ca ordinul, cu o amploare uriasa si inflamator in formularea sa, a fost emis chiar de Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului spune multe despre cruzimea presedintelui si despre indiferenta pe care o resimte fata de istorie", scrie publicatia citata.

The New York Times atrage totodata atentia asupra faptului ca masura invoca drept motiv atentatele din 11 septembrie 2001, in timp ce scuteste de aceasta interdictie tarile din care proveneau teroristii care au atacat SUA, tari cu care, "cine stie, poate nu intamplator", familia Trump are interese de afaceri.

"Nedreptatea acestei noi politici trebuie sa fie suficienta pentru ca tribunalele, Congresul si membrii responsabili din administratia domnului Trump sa o anuleze imediat", continua The New York Times. Pentru publicatia citata, republicanii care pastreaza tacerea sau care sprijina in mod tacit decizia lui Trump "trebuie sa recunoasca ca istoria ii va tine minte ca pe niste lasi".