Donald Trump, declarat personalitatea anului, inaintea lui Putin sau Erdogan. Clasamentul facut de jurnalistii AFP

Ca si anul trecut, jurnalistii AFP din intreaga lume, indiferent de limba in care lucreaza, de nationalitatea sau de specialitatea lor (text, foto, video etc.), s-au pronuntat cu privire la personalitatile din toate domeniile ale anului 2016, relateaza Agerpres.

In fruntea unei miscari generale de neincredere fata de elitele traditionale in tarile democratice, Donald Trump se situeaza in acest clasament inaintea a doi lideri care au sfidat Occidentul - Vladimir Putin si Recep Tayyip Erdogan, conform AFP.

Jurnalistii AFP si-au exprimat optiunea pe baza unei liste cu 30 de personalitati identificate de redactorii sefi ai agentiei.

Astfel, pe primele zece pozitii ale clasamentului celor mai influente personalitati ale anului 2016 se afla Donald Trump, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Hillary Clinton, Nigel Farage, Bashar al-Assad, Barack Obama, Papa Francisc, Bob Dylan si Michelle Obama