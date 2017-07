Donald Trump, dupa G20: "L-am presat puternic pe presedintele Putin". Ce spune despre colaborarea cu Rusia

„L-am presat puternic pe presedintele Putin, de doua ori, in legatura cu interferenta rusa in alegerile noastre. A negat vehement. Eu mi-am exprimat deja opinia”, a afirmat liderul de la Casa Alba.

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I've already given my opinion.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

El a trecut apoi in revista rezultatele intalnirii de peste doua ore cu omologul sau de la Kremlin. „Am negociat un acord in zone din Siria care va salva vieti (...).

Putin si cu mine am discutat despre formarea unei unitati impenetrabile de securitate informatica, pentru ca atacurile informatice vizand alegerile & multe alte lucruri negative vor fi pazite si in siguranta.

Au fost puse intrebari privind de ce CIA & FBI au trebuit sa ceara Comitetului National Democrat de 13 ori SERVER-ul si au fost refuzati, inca nu il au”, a adaugat Trump.

Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

Presedintele american l-a atacat si pe predecesorul sau la Casa Alba. „De ce nu a facut Obama NIMIC cand a avut informatii inainte de alegeria”, a precizat el.

...have it. Fake News said 17 intel agencies when actually 4 (had to apologize). Why did Obama do NOTHING when he had info before electiona

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

„Summitul G20 a fost un mare succes pentru SUA. – Am explicat ca SUA trebuie sa repare numeroasele acorduri comerciale proaste pe care le-au facut. Se va rezolva!”, a mai scris Trump pe reteaua de socializare.

...We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata, dupa prima sa intalnire cu omologul sau american Donald Trump, ca au fost puse bazele unei imbunatatiri a relatiilor dintre Moscova si Washington, apreciind ca presedintele american "este foarte diferit de ceea ce se vede la televizor".