Donald Trump i-a oferit o replica dura lui Meryl Streep, dupa discursul ei de la Globurile de Aur. Cum a numit-o

Intr-o serie de tweet-uri, Trump a numit-o pe Meryl Streep, care are cele mai multe nominalizari la Oscar din istorie, a numit-o drept una “dintre cele mai supraapreciate actrite de la Hollywood”, conform CNN

In timp ce isi tinea discursul de multumire, Meryl Streep a vorbit despre lipsa de respect, violenta si a cerut ca jurnalistii sa fie protejati, facand referire la un moment din 2015, in care Trump l-a ironizat pe un jurnalist cu dizabilitati.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Trump a dezmintit, luni, ca si-ar fi batut joc de acel reporter de la New York Times, Serge Kovaleski, desi imaginaile pe care a fost surprins, in timp ce il imita, il contrazic. El a spus la vremea aceea: “Uitati-va la acest om”.

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

“O repet pentru a 100-a oara, niciodata n-am ras de dizabilitatile unui reporter, nu as face asta, l-am expus atunci cand a schimbat o poveste veche de 16 ani ani, pe care a scris-o in scopul de a ma defaima”.