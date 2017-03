Donald Trump il apara pe procurorul general al SUA acuzat ca s-ar fi intalnit in vara cu ambasadorul rus la Washington

Presa americana a dezvaluit ca Procurorul-General a ascuns in timpul audierilor din Congres discutiile purtate cu ambasadorul rus de la Washington, Serghei Kisliak, relateaza NBC News.

Reprezentantii Casei Albe i-au invinuit pe partizanii democrati pentru publicarea unor materiale cu privire la discutiile controversate purtate de Jeff Sessions cu ambasadorul rus de la Washington, Serghei Kisliak.

De asemenea, presa americana a atras atentia ca Procurorul-General a mintit in timul audierilor din Congres cu privire la discutiile purtate cu Kisliak.

”Nu am comunicat cu rusii si nu pot sa comentez in aceasta privinta”, a declarat acesta in timpul audierilor din Congres.

Jeff Sessions a discutat in doua randuri cu ambasadorul rus anul trecut, pe cand era senator, intalniri pe care nu le-a dezvaluit atunci cand a fost intrebat, in audierea in vederea confirmarii in functia de secretar al Justitiei, despre eventuale contacte intre membri din echipa de campanie a lui Trump si oficiali rusi, potrivit unor oficiali de la Departamentului Justitiei.

Ambasadorul Kisliak este considerat de serviciile americane de informatii unul dintre cei mai buni spioni rusi si un recrutor de spioni la Washington.