Donald Trump isi arata sustinerea fata de de un bebelus grav bolnav. Mesajul transmis parintilor

Saptamana trecuta, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a dat dreptate instantei britanice si nu le-a permis parintilor sa-l supuna pe Charlie unui tratament experimental in Statele Unite.

Luni, presedintele Americii, Donald Trump, a scris pe Twitter un mesaj de sustinere pentru familia copilului, care sufera de o boala genetica rara.

"Daca il putem ajuta cu ceva pe micutul Charlie Gard, ca si pe prietenii nostri din Marea Britanie si pe Papa, atunci suntem incantati s-o facem", este mesajul scris al Presedintelui american.

In plus, Helen Ferre, directorul de presa al Casei Albe, a declarat luni: "La aflarea vestii despre conditia lui Charlie Gard, Presedintele Trump s-a oferit sa acorde ajutor familiei aflate in aceasta situatie emotionanta.

Chiar daca Presedintele nu a vorbit in persoana cu familia copilului, el nu doreste sa puna deloc presiune pe ei. Membrii administratiei au luat legatura cu familia, dialog facilitat de autoritatile britanice. Presedintele incearca sa le ofere ajutorul pe cat este posibil", a declarat Ferre.