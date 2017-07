Donald Trump Jr publica e-mailuri care arata o sustinere rusa a campaniei lui Donald Trump, "pentru a fi complet transparent"

E-mailurile sunt prezentate drept ”o parte a sustinerii Rusiei si Guvernului ei fata de dl. Trump”, relateaza The Associated Press.

Aceste e-mailuri reprezinta prima proba documentata a faptului ca un asociat al lui Trump a participat la o intalnire cu scopul de afla informatii coompormitatoare despre Clinton, despre care se stia ca sunt legate de un efort al Guvernului rus de a-l ajuta pe Trump in alegerile din 2016, comenteaza AP.

Donald Trump Jr., fiul presedintelui, a fost puternic implicat in campania prezidentiala a tatalui sau.

El a anuntat marti ca posteaza e-mailurile ”pentru a fi complet transparent”.

Aceste e-mailuri, adresate publicistului de muzica Rob Goldstone arata ca lui Trump Jr. i s-a spus ca Guvernul rus avea informatii despre ceea ce ar fi putut s-o ”incrimineze” pe Clinton si relatiile sale cu Rusia.

Aceste informatii, scrie Goldstone, ”i-ar fi foarte folositoare tatalui dumneavoastra”. El incerca sa stabileasca o intalnire intre Trump Jr. si o avocata rusa, iar aceasta intalnire a avut loc ulterior la Trump Tower.

”Daca este ceea ce spuneti, mi-ar placea, mai ales mai tarziu in vara”, i-a raspuns Trump Jr. lui Goldstone intr-una dintre seriile e-mailuri pe care tanarul Trump le-a postat pe Twitter.

E-mailurile au date de la inceputul lui iunie.

Trump Jr. a recunoscut ca s-a intalnit, la scurt timp dupa acest schimb de e-mailuri, cu avocata rusa Natalia Veselnitkaia, in timpul campaniei prezidentiale, intelegand ca avocata avea sa-i furnizeze informatii compromitatoare despre rivala democrata a tatalui sau in alegerile prezidentiale Hillary Clinton.

