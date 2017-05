Donald Trump l-a amenintat pe fostul sef FBI. Presa americana: Isi inregistreaza presedintele discutiile din Biroul Ovala

Donald Trump a lansat pe Twitter un atac la adresa fostului director FBI James Comey, contrazicand informatiile din presa americana potrivit carora seful statului i-ar fi cerut acestuia sa ii jure loialitate in cursul unui dineu privat, in ianuarie.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

„James Comey ar face bine sa spere ca nu exista nicio ’caseta’ cu discutiile noastre, inainte sa dea informatii presei!”, a amenintat el voalat. Jurnalistii americani s-au intrebat daca Trump a inregistrat discutiile sale cu James Comey.

Reactia sa vine la cateva zile dupa ce secretarul de presa Sean Spicer, vicesecretarul de presa Sarah Huckabee Sanders, vicepresedintele Mike Pence si Trump insusi au oferit fiecare variante diferite ale motivelor de concediere a directorului FBI.

Totodata presedintele american a amenintat vineri, pe Twitter, ca va anula toate briefingurile de presa, in urma polemicii si contradictiilor legate de concedierea directorului FBI James Comey, relateaza Time.

„Ca un presedinte foarte activ, cu multe trebuiri, nu este posibil ca surogatii mei sa urce la tribuna cu o acuratete perfecta!”, a scris Trump pe Twitter.

As a very active President with lots of things happening, it is not possible for my surrogates to stand at podium with perfect accuracy!....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

„Poate cel mai bine ar fi sa anulam toate ’briefingurile de presa’ viitoare si sa oferim raspunsuri scrise, de dragul acuratetiia”, a adaugat el.

...Maybe the best thing to do would be to cancel all future "press briefings" and hand out written responses for the sake of accuracyaaa

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

De asemenea, Trump a criticat vineri dimineata „presa de stiri false” si a respins din nou orice colaborare intre membrii echipei sale de campanie si Rusia, pe fondul speculatiilor ca l-a concediat pe Comey pentru motive legate de ancheta FBI in acest dosar.

„Din nou, povestea ca a fost o colaborare intre rusi & campania Trump a fost fabricata de democrati, drept scuza pentru ca au pierdut alegerile”, a scris el.

Again, the story that there was collusion between the Russians & Trump campaign was fabricated by Dems as an excuse for losing the election.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

Purtatorul de cuvant al Casei Albe refuza sa comenteze daca Trump inregistreaza discutiile din Biroul Oval

Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sean Spicer, a refuzat sa comenteze vineri daca presedintele Donald Trump inregistreaza discutiile din Biroul Oval, dupa ce acesta l-a amenintat pe Twitter pe fostul director FBI James Comey, relateaza CNN.

Intrebat de un reporter daca Trump „inregistreaza discutiile care au loc in Biroul Oval”, Spicer a raspuns: „Presedintele nu mai are comentarii pe aceasta tema”.

Fostul director FBI nu se teme de o posibila inregistrare, a dat asigurari un apropiat al acestuia.