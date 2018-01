Donald Trump, la un an de cand a devenit presedintele al SUA. Desi criticat de multi, Trump considera ca primul sau an de mandat a fost un succes - VIDEO

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”Este exact un an de cand am depus juramantul. Si spun ca tara noastra se descurca destul de bine. Economia este, probabil, mai buna ca niciodata. Priviti, la numarul locurilor de munca. Priviti, la companiile care se intorc in tara si la rata somajului care este cea mai scazuta din ultimii 17 ani.”

Inca din campania electorala, Donald Trump a promis ca va creste economia tarii. Astfel, alaturi de republicani a adoptat cea mai mare reforma fiscala din ultimii 30 de ani din SUA prin scaderea impozitelor pentru companii si persoane fizice. Dar, democratii au criticat dur acest proiect de lege, spunand ca masura saraceste oamenii de rand si ii favorizeaza pe cei bogati.

O alta decizia luata de Trump a fost retragerea Statelor Unite din Acordul Climatic de la Paris, promisiune pe care a facut-o in campania electorala. In ultimul an, presedintele american a avut o serie de dispute cu personalitati atat din Statele Unite, cat si din alte tari.

Inca dinainte de inceperea mandatului, au aparut informatii conform carora Rusia s-ar fi implicat in alegerile de peste Ocean. Presedintele Vladimir Putin a negat acest lucru, iar Donald Trump, dupa intalnirile cu omologul sau rus, a spus ca-l crede.

Totusi, statul american are cea mai tensionata relatie cu Coreea de Nord. Situatia a fost amplificata si de declaratiile dure dintre Donald Trump si Kim Jong-Un.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”Coreea de Nord ar face bine sa nu mai ameninte Statele Unite. Pentru ca asupra lor se va revarsa foc si furie, cum lumea nu a mai vazut.”

Pe plan extern, cea mai controversata decizie a fost recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”Am apreciat ca aceasta decizie este in interesul Statelor Unite si contribuie la continuarea procesului de pace dintre Israel si palestinieni.”

Decizia i-a infuriat pe palestinieni si nu doar, si a dus la manifestatii violente in Orientul Mijlociu. Pe parcursul acestui an, au fost si proteste la adresa lui Trump in Statele Unite. Majoritatea au fost provocate de politicile fata de imigrantii din tarile arabe, dar si fata de constructia unui gard la granita cu Mexicul.

Presedintia lui Trump a fost criticata si dupa aparitia cartii “Foc si Furie”, in care un jurnalist american a facut mai multe dezvaluiri despre campania electorala a actualului sef de stat si haosul de la Casa Alba. Potrivit sondajelor, Donald Trump, in varsta de 71 de ani, este unul dintre cei mai nepopulari presedinti ai Statelor Unite.