Donald Trump le transmite musulmanilor salutari calduroase, la incheierea Ramadanului

”In numele poporului american, Melania si cu mine transmitem salutarile noastre calduroase musulmanilor care sarbatoresc Aid al-Fitr”, a declarat sambata Trump, citat intr-un comunicat.

”In cursul acestei sarbatori ni se aminteste importanta milei, compasiunii si nunavointei”, a adaugat el.

”Fata de musulmanii din lume, Statele Unite isi reinnoiesc angajamentul de a respecta aceste valori”, a spus el.

Casa Alba a sarbatorit in trecut Aid al-Fitr, care marcheaza incheierea Ramadanului, prin dineuri sau receptii, o traditie care dateaza din 1996, din timpul presedintiei lui Bill Clinton.

Insa secretarul de Stat Rex Tillerson ar fi respins o cerere a serviciilor sale de a organiza un astfel de eveniment anul acesta.

Trump a fost criticat extrem de dur din cauza retoricii sale ostile musulmanilor, in campania sa prezidentiala, in care a indemnat la plasarea sub supraveghere a moscheilor din Statele Unite si a promis sa interzica intrarea in tara a musulmanilor.

La o saptamana dupa ce a preluat functia, el a decretat o interdictie de intrare in tara a cetatenilor mai multor tari musulmane, care a fost contestata in justitie dupa ce a provocat proteste generale.