Donald Trump merge la summit-ul G7, dupa ce la reuniunea NATO i-a criticat pe aliatii rau-platnici. Replica presedintelui roman

Presedintele american a incheiat o zi plina, marcata de intalniri cu liderii europeni si din cadrul NATO. Trump si-a mustrat aliatii ca nu aloca suficienti bani efortului comun de aparare, insa le-a transmis angajamanentul Statelor Unite pentru alianta pe care, candva, o numea "invechita".

Un spectacol aerian impresionant a incheiat ceremonia de inaugurare a noului sediu NATO, de la Bruxelles. Americanii au acoperit 20 la suta din costul de un miliard de dolari al proiectului, detaliu pe care presedintele Donald Trump a tinut sa-l scoata in evidenta. "N-am intrebat o data cat a costat noul sediu NATO. Refuz sa fac asta. Insa e minunat."

Presedintele american a profitat de moment pentru a le cere tuturor aliatilor sa-si aduca contributia la apararea comuna, aducand chiar vorba de datorii din trecut. "Am fost foarte, foarte direct cu Secretarul Stoltenberg si cu membrii aliantei carora le-am cerut sa-si respecte obligatiile financiare. Insa 23 din cei 28 de membri ai aliantei inca nu platesc cat ar trebui. Multe din aceste natiuni datoreaza sume uriase din anii trecuti."

Drept raspuns, aliatii au cazut de acord sa puna la punct planuri anuale privind procentul din PIB investit in aparare.

"Ca sa ne aparam tarile intr-o lume tot mai imprevizibila trebuie sa continuam sa investim in apararea noastra si sa ne asiguram ca povara e impartita egal intre aliati”, a spus Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca alocarea a 2% din PIB pentru Aparare de catre Romania a fost apreciata de catre aliati, dar a atras atentia ca banii trebuie efectiv cheltuiti de catre Guvern. "Aliatii au convenit ca NATO trebuie sa fie mai activa in combaterea terorismului, am subliniat contributia Romaniei in Afganistan, unde suntem al patrulea contributor, s -a decis in principal ca NATO ca organizatie sa devina membru al coalitiei anti DAESH".

In cursul zilei de joi, Donald Trump si omologul lui francez au fost implicati intr-un adevarat duel al strangerilor de mana. Emmanuel Macron a trecut in ofensiva si, in cadrul intalnirii bilaterale cu Trump, a prelungit momentul mai mult decat parea sa-si doreasca Trump. Un jurnalist a remarcat ca cei doi si-au strans mainile atat de tare, incat li s-au albit degetele, iar fetele lor pareau incordate. Donald Trump, pentru care gestul e un fel de a-si impune vointa, a vrut sa-si ia revansa, si a dat mana din nou cu presedintele francez, tragandu-l insistent inspre sine.