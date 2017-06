Donald Trump, presat sa nu retraga SUA din Acordul de la Paris privind clima. China anunta ca isi va mentine angajamentele

Intr-un mesaj postat joi pe Twitter, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, l-a "rugat" pe Donald Trump sa nu "inrautateasca" situatia privind clima si climatul politic.

Miercuri, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a cerut de asemenea liderului de la Casa Alba sa nu retraga SUA din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, relateaza Agerpres, citand DPA.

"Sunt un trans-atlantist. Insa daca presedintele american va declara ca vrea sa se retraga din Acordul de la Paris, atunci este de datoria Europei sa spuna ca nu merge asa", a afirmat el la o dezbatere la Berlin.

Juncker a subliniat ca schimbarile climatice pun 83 de tari in pericolul de a disparea de pe harta in contextul cresterii nivelului marii.

"Nu este vorba doar despre viitorul umanitatii in Europa. In primul rand, este vorba de viitorul umanitatii peste tot", a declarat el.

Comentand de asemenea asteptatul anunt al lui Trump privind pozitia SUA fata de Acord, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat joi ca, cel mai probabil, eficienta acestei intelegeri se va reduce in lipsa unor 'participanti cheie', transmite Reuters.

Ministrul britanic de externe Boris Johnson a declarat ca Marea Britanie isi doreste ca SUA sa isi asume un rol de lider in eforturile de combatere a schimbarilor climatice.

In acelasi timp, aflat in vizita la Berlin, premierul chinez Li Keqiang a afirmat ca Beijingul isi va respecta angajamentele privind clima si se asteapta ca si 'celelalte tari' sa faca la fel.

"China va continua sa isi respecte promisiunile facute prin Acordul de la Paris" incheiat anul trecut pentru limitarea incalzirii globale, a promis sefului guvernului chinez, potrivit AFP.

"Insa, bineinteles, speram sa facem acest lucru prin cooperare cu ceilalti", a adaugat el, facand aluzie la amenintarile lui Donald Trump ca va retrage SUA din aceasta intelegere.

