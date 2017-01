Donald Trump s-a apucat de schimbari. A anulat o lege promovata de Obama si a numit in functie doi generali - VIDEO

Abia ajuns in fotoliul de presedinte, Donald Trump s-a apucat de schimbari. A anulat o lege promovata de Obama si a numit in functie doi generali. Dupa asta insa, noul lider american si familia sa s-au relaxat la traditionalele baluri inaugurale date in cinstea lor. Si in timp ce Trump se bucura ca a devenit oficial presedinte, in strada zeci de mii de oameni il contestau.