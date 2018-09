Donald Trump s-a laudat atat de tare incat a starnit hohote de ras la Adunarea Generala a ONU. Discursul sau a inceput pe un ton triumfalist cand presedintele american - VIDEO

Donald Trump s-a laudat atat de tare incat a starnit hohote de ras la Adunarea Generala a ONU. Discursul sau a inceput pe un ton triumfalist cand presedintele american si-a ridicat in slavi administratia. Iar apoi a trecut la amenintari in adresa Iranului si a guvernului sirian. Trump are deficiente intelectuale, a reactionat liderul de la Teheran.