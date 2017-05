Donald Trump s-a laudat ca zeci de avioane de lupta F-35 au survolat nedetectate Japonia. CNN il contrazice: Nu e Top Gun

Potrivit interviului publicat joi de Time, Trump a spus ca avioanele au survolat arhipelaguul nipon in cursul vizitei din februarie, la Tokyo, a secretarului american al Apararii, James Mattis.

„Au fost 35 care au zburat deasupra Japoniei (...) si nu au fost detectate de radare. Au zburat pe deasupra si toata lumea s-a intrebat de unde naiba au venita Asta inseamna invizibil pe radare. Este destul de tare, nua”, a spus liderul de la Casa Alba.

„Treizeci si cinci care au zburat la viteza mare, jos, si nu au fost detectate. …Nimeni nu a stiut ca vin. Destul de tare, nua”, a adaugat el.

Potrivit CNN, lucrurile nu ar fi stat chiar astfel. In primul rand, numai 10 dintre cele 16 avioane de lupta F-35 „invizibile”, apartinand Corpului Puscasilor Marini si care au fost desfasurate in strainatate, ar fi ajuns in tara.

Iar sosirea acestor avioane – cu cateva saptamani inainte de vizita lui Mattis – nu a suprins pe nimeni, pentru ca Puscasii Marini anuntasera desfasurarea lor.

Iar atunci cand au sosit, nici nu si-au turat motoarele la maxim si nici nu au trecut razant pe langa vreo cladire, ca in filmul Top Gun. Avioanele au aterizat ordonat la baza aeriana Iwakuni.

Daca au existat alte avioane F-35 in tara, informatia este strict secreta. Potrivit datelor oficiale, astfel de aeronave au mai fost trimise numai in Europa, in aprilie.

Trump sustine ca a reusit singur sa obtina o reducere a costurilor programului F-35

Trump sustine ca a obtinut reduceri ale costurilor pentru programul de dezvoltare a avioanelor F-35, care, la 400 de miliarde de dolari, este cel mai costisitor program de armament din istorie.

Liderul de la Casa Alba afirma ca a permis Japoniei, unul dintre partenerii internationali ai Pentagonului in program, sa isi reduca cheltuielile cu 100 de milioane de dolari.

„Cand (premierul japonez Shinzo – n.r.) Abe a venit din Japonia, primul lucru pe care mi l-a spus cand m-am intalnit cu el... A coborat si a spus ’Multumesc, multumesc’. Am spus ‘Pentru cea’. ‘F-35. Ai cumparat, ne-ai permis sa facem economii de 100 de milioane de dolari’. Pentru ca ei fac parte din grupul care cumpara 90 de avioane. Sunt multe. O parte o luam noi, o parte ei, diferit aliati”, a spus Trump.

Intr-un alt interviu, acordat luna trecuta pentru Associated Press, Trump s-a laudat ca este direct responsabil pentru ca a ajutat la economisirea a 700 de milioane de dolari la o comanda din februarie, pentru 90 de avioane F-35. El a spus atunci ca Japonia achizitioneaza „10 sau 12” F-35.

Potrivit producatorului aeronavelor F-35, Lockheed Martin, Japonia cumparpa 42 de aeronave: patru asamblate la uzina Lockheed Martin din Fort Worth, Texas, iar restul asamblate la Mitsubishi Heavy Industries, din Japonia.

In aceste conditii, Trump sustine ca a permis economii de „miliarde si milarde de dolari, multe miliarde de dolari pe parcursul a... – comanda finala va fi intre 2.500 si 3.000 de avioane”.

Pe de alta parte, o organizatie bipartite care monitorizeaza cheltuielile guvernamentale a conchis ca prelungirea perioadei de teste va duce la intarzieri ale programului cu aproximativ un an si la cheltuieli suplimentare de peste un milliard de dolari pentru Petagon.