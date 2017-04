Donald Trump s-a razgandit cu privire la NATO. "M-am plans mult si au facut o schimbare. Nu mai este depasita"

Trump a revenit asupra unei declaratii facute in campanie care i-a alarmat pe membrii blocului de securitate, relateaza BBC News.

Potrivit liderului de la Casa Alba, amenintarea terorismului a subliniat importanta Aliantei. In aceste conditii, el a indemnat NATO sa depuna mai multe eforturi pentru a ajuta „partenerii” irakieni si afgani.

“Secretarul general si cu mine am avut o discutie productiva despre ce poate face NATO mai mult in lupta impotriva terorismului”, a explicat presedintele republican.

“M-am plans mult timp si au facut o schimbare, iar acum lupta impotriva terorismului”, sustine Trump. “Am spus ca (NATO – n.r.) este depasita. Nu mai este depasita”, a adaugat el.

El a reiterat apelul catre statele membre sa isi creasca, la randul lor, contributiile la finantarea aliantei. “Daca alte tari isi platesc partea echitabila in loc sa se bazeze pe Statele Unite sa acopere diferenta, vom fi mult mai in siguranta”, considera presedintele Statelor Unite.

La randul sau, Stoltenberg i-a multumit lui Trump pentru “o intalnire excelenta si foarte productiva”.

In timpul campaniei electorale, Trump a pus sub semnul intrebarii in repetate randuri scopul NATO si s-a plans ca Statele Unite sunt nevoite sa contribuie cu prea mult la securitatea comuna.

Schimbarea de opinie privind NATO nu a fost singura avuta de Trump miercuri. intr-un interviu pentru Wall Street Journal, el a declarat ca nu va include China pe lista cu state care manipuleaza moneda, desi a promis sa faca acest lucru din prima sa zi in functie.

Intalnirea dintre Trump si Stoltenberg a avut loc la cateva ore dupa ce secretarul american de Stat Rex Tillerson s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin in cursul unei deplasari la Moscova. “Lucrurile au mers destul de bine. Poate mai bine decat anticipat”, a spus Trump despre discutiile de la Moscova.

“Deocamdata nu ne intelegem deloc cu Rusia. Este posibil ca relatia cu Rusia sa fie la cel mai scazut nivel”, a adaugat el.