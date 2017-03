Donald Trump semneaza un nou decret antiimigratie. O singura tara a fost taiata de pe celebra lista a celor 7 state musulmane

Este o ocazie de a prelua din nou controlul dupa un weekend de controverse cu predecesorul sau, Barack Obama, cu privire la spionaj, scrie AFP, citat de News.ro

Subiectul este fierbinte, insa corespunde promisiunilor din campanie ale republicanului, care s-a angajat sa instituie o politica de ”verificare extrema” la frontiere, cu scopul de a impiedica infiltrari jihadiste.

Primul sau decret, pe care l-a semnat la o saptamana dupa ce s-a instalat la putere, a creat un val de proteste la nivel mondial, iar Trump a fost acuzat de discriminarea musulmanilor, o masura eventual anticonstitutionala. Noua versiune este menita sa serveasca aceluiasi scop, dar sa treaca de obstacole in justitie, care a suspendat aplicarea textului initial.

El a incercat sa inchida usa cetatenilor din sapte tari cu populatie majoritar musulmana timp de 90 de zile, inclusiv a celor care detin vize si, intr-o prima faza, a rezidentilor permanenti, creand confuzie pe aeroporturi americane si in din strainatate.

De aceasta data, potrivit consilierei Kellyanne Conway,detinatorii de ”carti verzi” si de vize vor fi protejati in mod explicit. Iar irakienii nu se vor mai afla intre nationalitatile vizate de intedictia de a intra pe teritoriul american. Cazurile unor fosti interpreti irakieni ai armatei americane opriti pe aeroporturi i-au socat inclusiv pe unii din tabara presedintelui.

Celelalte sase tari vizate - Iranul, Libia, Somalia, Sudanul, Siria si Yemenul - urmeaza sa fie vizate in continuare de interdictie. Textul noului decret nu a fost publicat de Casa Alba si nu se stie la ce ora il va semna Donald Trump.

Un judecator federal din Seattle a suspendat pe 3 februarie aplicarea primului text - o decizie confirmata in apel. Justitia considera ca Guvernul nu a demonstrat iminenta unor atingeri grave la adresa securitatii nationale.

De atunci, Trump a anuntat o versiune mai bine calibrata, fara improvizarea primei tentative, cand agentii de la imigratie nu au primit consemne.

Potrivit lui Conway, noul text va intra in vigoare pe 16 martie. Alta schimbare ii priveste pe refugiati. Initial, intrarea pe teritoriul american a tuturor refugiatilor era suspendata pe o perioada de 120 de zile, iar in cazul refugiatilor sirieni suspendarea era pe perioada nedeterminata.

Conway a declarat ca sirienii nu vor mai fi tratat diferit fata de alti refugiati.

DOSARUL RUS

”Oamenii vor vedea sase sau sapte puncte majore in acest decret, care clarifica ceea ce acopera”, a declarat Kellyanne Conway.

Schimbarea este binevenita pentru Casa Alba, care si-a petrecut weekendul respingand acuzatiile lui Donald Trump la adresa lui Barack Obama.

Presedintele l-a acuzat pe predecesorul sau ca a ordonat interceptari telefonice impotriva Trump Tower. Aici se afla domiciliul si biroul din New York ale lui Trump.

Presedintele nu a prezentat vreo proba care sa sa-i sustina acuzatiile, extrem de grave.

”Cum a putut presedintele Obama sa cada atat de jos si sa-mi puna telefoanele sub ascultate in timpul perioadei sacre a alegerilor. Este Nixon/Watergate”, a lansat Donald Trump, catalogandu-si predecesorul drept o ”persoana raufacatoare (sau bolnava)”.

Aceste acuzatii au fost respinse de anturajul fostului presedinte si de fostul director al serviciilor de informatii James Clapper, dar Executivul continua sa le sustina luni.

”Presedintele crede cu fermitate ca administratia Obama poate ca a efectuat interceptari telefonice la Trump Tower”, a declarat o purtatoare de cuvant, Sarah Huckabee Sanders, pentru NBC.

Ea nu a fost in masura sa spuna daca Donald Trump se bazeaza pe aericole de presa sau pe informatii confidentiale pentru a-si justifica acuzatiile.

Insa, cerand Congresului sa ancheteze, Trump a facut el insusi legatura cu dosarul rus in care s-a impotrmolit de la inceputul mandatului.

FBI si mai multe comisii parlamentare ancheteaza cu privire la atacuri cibernetice ruse asupra Partidului Democrat in cursul campaniei prezidentiale din 2016. O parte a acestor anchete se intereseaza de evetuale coplicitati intre apropiati ai candidatului Trump si oficiali rusi, ceea ce locatarul de la Casa Alba dezminte.

Aceste controverse au loc in contextul in care discursul pe care l-a sustinut marti in Congres seful statului american a fost primit pozitiv si considerat foarte ”prezidential”.