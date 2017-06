Donald Trump si-a facut publica declaratia de avere. Sumele uriase castigate de presedintele SUA din afacerile sale

Presedintele american Donald Trump si-a publicat vineri declaratia de avere, in care apar venituri de sute de milioane de dolari si care face mai multa lumina in privinta imperiului sau de afaceri, relateaza CNN.

Numai terenurile de golf i-au adus lui Trump venituri de 288 de milioane de dolari in ultimul an. Dintre acestia, 19,8 milioane au venit de la clubul sau din Bedminster, New Jersey, unde si-a petrecut mai multe weekenduri ca presedinte.

Trump a raportat venituri de 37,2 milioane de dolari anul trecut de la resort-ul Mar-a-Lago, din Florida, unde Trump l-a primit pe presedintele Chinei si a ordonat atacuri cu rachete impotriva Siriei. Clubul a dublat taxa de membru in ultimul an.

Veniturile de la Mar-a-Lago a fost cu 7,4 milioane de dolari mai mare decat in declaratia precedent, din mai 2016.

Hotelul de lux de la Washington i-a adus, pana la mijlocul lunii aprilie, venituri de 19,7 milioane de dolari. Acest hotel, deschis in septembrie, se afla in centrul acuzatiilor de conflicte de interese, pentru ca guverne straine ar putea sa il foloseasca pentru a incerca sa obtina favoruri din partea presedintelui.

De asemenea, Trump a obtinut 7 milioane de dolari din carti si 11 milioane de dolari de la concursul Miss Universe. Liderul de la Casa Alba mai primeste 84.000 de dolari ca pensie de la Screen Actors Guild.

In total, Trump a obtinut venituri de aproximativ 600 – 650 de milioane de dolari sau mai mult. Documentele fac imposibila calcularea exacta a sumelor, pentru ca formularele le permit oficialilor guvernamentali sa treaca cifre in functie de plafoane. De exemplu, terenul sau de golf fin Aberdeen, Scotia, este trecut ca avand o valoare „peste 50 de milioane de dolari”.

Trump a anuntat ca si-a vandut toate actiunile in iunie 2016, pentru a evita conflicte de interese, iar declaratia publicata vineri pare sa confirme acest lucru. Include, insa, venituri din capitaluri si dividende, probabil de dinainte de vanzare.

Documentul face referire si la un credit important – cuprins intre cinci si 25 de milioane de dolari – de la UBS Estate Investments. Creditul are o rata a dobanzii de 6,18%, pe care Trump l-a refinantat de la Ladder Capital la o rata a dobanzii mult mai mica – 4,05%.

In total, Trump are ipoteci si credite de cel putin 311 milioane de dolari.

Declaratia arata investitiile, activele, venitul si conturile de pensii ale presedintelui, dar este diferita de declaratia de impozit, depusa la Fisc, pe care Trump refuza sa o publice si care ar arata mult mai multe despre afacerile sale, inclusiv eventuale legaturi de afaceri in strainatate, atat directe, cat si indirecte.

Legea federala nu il obliga pe Trump sa depuna alta declaratie de avere pana anul viitor.