Donald Trump si-a incheiat discursul din Polonia pe fondul unei melodii care seamana cu 'Treceti batalioane romane Carpatii" - VIDEO

Conform Wikipedia cantecul a fost scris, probabil, in timpul Primului Razboi Mondial, ca un cantec de lupta.

Astfel, una dintre primele ansambluri muzicale care ar fi cantat aceasta melodie in versiunea sa originala (cu trei strofe), imediat dupa Primul Razboi Mondial, este corul Barbatesc din Finteusul Mare, Maramures, fondat la 1 decembrie 1918.

Mentiuni care dateaza acest cantec in acea perioada pot fi gasite in diferite lucrari istorice - una dintre ele atestand faptul ca, in februarie 1919, voluntarii din ”Legiunea Romana de Voluntari Transilvaneni – Bucovineni” deja cunosteau o versiune a cantecului.

Insa exista mai multe versiuni straine cu o linie melodica similara - una dintre ele fiind cantecul polonez "Szara piechota” (“Infanteria gri”), aparut in 1927 (prima versiune documentata).

Aeronava Air Force One a aterizat miercuri noaptea la Varsovia, unde presedintele american si-a inceput a doua vizita internationala dupa turneul european din luna mai.

Dupa o scurta oprire la polonezi, presedintele se va muta in localitatea germana Hamburg, unde va lua parte la primul sau summit G20.

In timpul discursului din piata Krasinski - care simbolizeaza rebeliunea poloneza impotriva ocupatiei naziste - Trump si-a va prezentat viziunea ”nu doar pentru viitoarea relatie a Statelor Unite cu Europa, dar si pentru viitorul aliantei transatlantice si ce inseamna aceasta pentru securitatea si prosperitatea Americii”.

Presedintele Klaus Iohannis a participat la Summitul „Initiativei celor Trei Mari” (Baltica – Adriatica – Neagra), de la Varsovia si la care invitat special a fost presedintele SUA, Donald Trump.

La reuniune participa sefi de stat si reprezentanti ai acestora din 12 tari din Europa Centrala si de Est: Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia si Ungaria.