Donald Trump si Angela Merkel, intalnire inainte de Summit-ul G20 de la Hamburg. De ce au ezitat sa dea mana cei doi lideri

Cancelarul german Angela Merkel s-a intalnit joi cu presedintele american Donald Trump, inainte de summitul G20 de la Hamburg, relateaza Reuters.

Jurnalistii de la Huffpost sustin ca intalnirea dintre cei doi lideri ai lumii nu a fost una lipsita de tensiuni. Se pare ca Donald Trump a refuzat sa-i stranga mana Cancelarului german pana cand o camera nu s-a apropiat de ei.

In plus, jurnalistii sustin ca cei doi au afisat un comportament "rece" si sustin ca nimic nu s-a schimbat in relatia lor de la ultima lor vizita la Casa Alba, care a avut loc in luna martie.

Cei doi lideri au discutat despre Coreea de Nord, Orientul Mijlociu, conflictul din estul Ucrainei si despre G20, a precizat un purtator de cuvant al Guvernului german. In schimb, Merkel a precizat clar ca nu va media intalnirea Putin-Trump.

Liderii celor mai dezvoltate 20 de economii din lume se reunesc vineri si sambata in orasul german pentru summitul G20.

Trump a petrecut jumatate de zi joi in Polonia, unde a rostit un discurs in care a criticat Rusia si amenintat Coreea de Nord cu repercusiuni pentru programele militare si a participat la o conferinta de presa comuna cu presedintele polonez.

El va lua parte la un dineu de lucru consacrat securitatii in Asia de nord-est, impreuna cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in si cu premierul japonez Shinzo Abe.

Summitul G20 are loc la doar o luna dupa tensiunile lasate in urma de Donald Trump la summitul G7 din Taormina.

La G20, presedintele american trebuie sa se pregateasca pentru o serie de curenti geopolitici extrem de instabili - de la discordia transatlantica la relatiile din ce in ce mai tensionate cu China.

Donald Trump se pregateste si de prima intalnire cu presedintele Vladimir Putin, care va avea loc vineri in marja summitului G20 si va avea o importanta cruciala pentru politica interna din Statele Unite, avand in vedere acuzatiile de colaborare in timpul alegerilor prezidentiale intre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului.