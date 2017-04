Donald Trump si sotia lui, Melania au luat parte la cursa cu oua de la Casa Alba. Gafa facuta de presedintele SUA - VIDEO

In timp ce Melania si fiul ei tineau mana la piept, presedintele Statelor Unite pare sa fi uitat protocolul. A fost atentionat imediat de sotie, care l-a atins cu mana. Desi a avut grija sa fie discreta, gestul nu a ramas fara atentia presei. Dupa asta, familia prezidentiala a dat startul petrecerii pe peluza Casei Albe.

Copiii au asteptat fluierul presedintelui pentru a incepe rotirea oualor colorate cu o lingura de lemn. Micutii au fost ajutati de parinti. Apoi, liderul american a desenat alaturi de cei mici, iar Melania Trump le-a citit o poveste.

Melania TRUMP, PRIMA DOAMNA A SUA: ”Îmi place această carte. Povestea arată că, deşi suntem diferiţi, suntem cu toţii la fel.”

Presa americana scrie ca la eveniment au luat parte 21 de mii de persoane, cu zece mii mai putine decat anul trecut, cand la Casa Alba se aflau Barack si Michelle Obama. Cursa cu oua de la Casa Alba a fost lansata in 1878, iar de atunci, in a doua zi de Paste, mii de copii se distreaza in gradina resedintei prezidentiale.