ULTIMA ORA. Donald Trump si Vladimir Putin au avut prima convorbire telefonica. A durat 50 de minute, iar "inamicul" comun a fost Obama

Analistii in politica internationala vad aceasta discutie ca un prim test al relatiei ruso-americane. Convorbirea a fost confirmata prin declaratiile ambilor lideri si s-a rezumat la complimente reciproce de natura personala si o neincredere comuna la adresa politicilor lui Barack Obama, neatingand puncte mai sensibile, relateaza jurnalistii de la The Telegraph.

Apelul s-a vazut diferit pe cele doua continente. Daca oficialii rusi de rang inalt s-au bucurat de aceasta apropiere, criticii lui Putin din Europa si America se tem ca acesta este un semn ca Trump va abandona vechea agenda politica a SUA, renuntand la sanctiunile survenite dupa anexarea Crimeei, de dragul unei relatii mai bune cu Kremlinul.

Vineri, la conferinta de presa avuta cu premierul Marii Britanii Theresa May, Presedintele SUA nu a exclus posibilitatea de a renunta la sanctiunile impuse Rusiei. "Vom vedea ce se va intampla. In ceea ce priveste sanctiunile este mult prea devreme sa ne pronuntam."

Aratand ca nu se afla de aceeasi parte a baricadei cu el in aceasta problema, Theresa May a declarat: Suntem de parere ca sanctiunile ar trebui sa continue.

Daca unii comentatori dau ca sigura renuntarea la aceste masuri opresive, mai multi oficiali americani au declarat ca vor lupta pentru pastrarea lor si chiar transformarea lor in legi. Printre ei si cei doi senatori republicani John McCain, presedintelui Comitetului Fortelor Armate, si Rob Portman, membru al Comitetului pentru Relatii Internationale.

Presa pro-Putin si mai multi oficiali rusi l-au laudat pe Trump ca fiind un vizionar ce va aduce pacea intre cele doua tari si va sterge zeci de ani de politica gresita.

Vineri seara Kremlinul a anuntat ca Putin s-a consultat cu consiliul national de securitate in problema relatiilor dintre tara sa si America. Nikolai Patrushev, seful acestui consiliu, a declarat inainte de convorbirea telefonica faptul ca are asteptari foarte mari de la aceasta discutie.

Neintelegerile dintre cele doua tari includ anexarea Crimeei de catre Rusia, interventiile militare ale acesteia in Siria si Ucraina, sanctiunile impuse de SUA si acuzatiile potrivit carora Kremlinul ar fi intervenit in favoarea lui Trump, in timpul alegerilor prezidentiale de anul trecut.

Diferentele nu se opresc insa aici. Exista si probmemele expansiunii NATO, planul de rachete balistice al SUA si cele legate de drepturile omului. Analistii sunt de parere ca asistam la cea mai severa prabusire a relatiilor dintre Moscova si Washington de la finalul Razboiului Rece pana in prezent.